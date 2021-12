Colindătorii din întreaga țară au început să străbată străzile pentru a aduce urări de bine românilor

La final de 2022, colindătorii ne aduc urările și bucuria de care avem nevoie ca să intrăm, încrezători, în noul an. Se mai colindă autentic în puține zone din țară.

În Moldova, de exemplu, costumele populare și cele de urs, păstrate cu grijă peste ani, au fost scoase pentru o paradă tradițională.

Tradiționalul festival de tradiţii de la Comăneşti, județul Bacău, nu s-a ținut nici anul acesta din cauza pandemiei, dar chiar și așa, cea mai mare ceată de urşi din zonă a defilat în fața publicului în bătăi de tobă și aplauze.

Ceata lui Hanganu are 60 de urşi. An de an străbate ţara în această perioadă, iar privitorii sunt încântaţi de jocul lor autentic, învățat din tată în fiu.

Reporter: Cine te-a învățat?

Citește și Colindătorii cu boxe vor fi amendați de polițiștii locali din București

Copil îmbrăcat în urs: „Cel mai mult m-a învățat tatăl meu.”

Reporter: Nu e greu?

Copil îmbrăcat în urs: „Nu e greu, am făcut într-o zi și patru jucării."

Localnic: „Tradiția asta e păcat să se piardă. E foarte frumos și toată lumea vine și își dorește să vadă jocul ursului."

În comuna Tupilaţi din Neamț, tinerii s-au grăbit cu sorcovitul. Au sunat mai întâi din corn adunarea, apoi au pornit la urat cu veselie.

Romică Leonte, administratorul căminului cultural: "Mergem mai departe cu acești tineri frumoși, luminoși, care încă mai păstreaza tradițiile."

În unele locuri, colindatorii sunt răsplătiți doar cu prăjituri, cozonac și vin fiert, conform obiceiului.