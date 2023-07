Cine este absolventa din Ploiești care a contestat nota 9,95 la BAC. Cât a luat Alexia după contestaţie

Alexia Isvoranu a obținut inițial nota 9,95 la proba de Logică, argumentare și comunicare, din cadrul examenului de Bacalaureat. După ce s-a consultat cu profesoara ei, tânăra a decis să depună contestație și a avut de câștigat. După recorectare a primit nota 10, scrie Observatorul Prahovean.

„Știam că am lucrarea perfectă, am discutat cu profesoara mea și am decis să fac contestație. Mi se luaseră pe nedrept acele sutimi. În viață, când e vorba de ce e corect, dacă nu riști, nu câștigi. Iar mie consider că mi s-a făcut dreptate. Cu toată modestia, teza mea la logică a fost perfectă și meritam 10”, a spus Alexia.

După ce a termina cu Bacalaureatul, Alexia vrea să urmeze o facultate cu profil umanist, visul ei fiind acela de a deveni profesor. Cel mai probabil, spune tânăra, profesor de limba și literatura română.

Mai are timp și de relaxare, citit și câteva zile la mare, până când va relua pregătirea intensă pentru un nou capitol al vieții sale: studenția.

Județul Prahova are cele mai multe note de 10 la examenul de Bacalaureat din acest an, după afișarea notelor finale. Sunt șapte absolvenți de liceu care au luat nota maximă, printre care și Alexia.

Sursa: Observatorul Prahovean Etichete: , Dată publicare: 09-07-2023 10:40