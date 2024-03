Chen Chen a devenit mamă. Nașterea lui Baby i-a luat prin surprindere pe îngrijitorii de la Delfinariul Constanța

Este rodul iubirii dintre Chen Chen, o femelă din specia afalin, și Veterok, un mascul care a ajuns la noi, în urmă cu doi ani, din Ucraina. Puiul, care are acum cinci zile, se simte foarte bine și pare că este iubit și de ceilalți locatari din bazin. Nașterea lui i-a luat prin surprindere chiar și pe cei care au grijă de frumoasele mamifere.

Baby, așa cum l-au numit veterinarii de la Delfinariul din Constanța, s-a născut pe 8 martie. De atunci, mămica Chen Chen stă lipită de puiul ei, pe care îl învață să respire și să înoate. Prima lună este extrem de importantă în dezvoltarea plămânilor.

Veterinarii de la Delfinariul din Constanța nu și-au dat seama că femela Chen Chen, un exemplar din specia Afalin, era gestantă. Cu o zi înainte să nască, Chen Chen a fost extrem de activă în timpul reprezentațiilor.

Angelica Curlișcă, șef de secție Delfinariu: „Cum Chen Chen este delfinul rotunjor de care toată lumea spune 'Vai, ce gras e!', cu atât mai puțin ne-am dat seama că are o deformație a corpului, mai zici uite, are burtică, are pui, nu. Activă până în ultimul ceas. A dat demonstrație în ajun cu salturi la minge, cu antrenor în apă, și-a mâncat toată rația”.

Antrenorii au rămas muți de uimire când, în dimineața zilei de 8 martie, au văzut puiul de delfin în bazin. Stătea lipit de mama lui și era înconjurat cu blândețe de ceilalți delfini.

Alexandru Florin Mazilu, antrenor: „Este foarte bine, mama îl protejează foarte bine, ceilalți delfini la fel și chiar se simte foarte bine și suntem foarte mulțumiți de acest lucru. Nu pot să vă explic sentimentul, sunt foarte fericit și mă bucur foarte mult. Cea mai mare satisfacție, e ca și copilul nostru, vă dați seama. Ne dorim să crească sănătoși și mari”.

Chen Chen are 18 ani și a fost adusă din China, în urmă cu 14 ani.

Monica Mândrescu, antrenor: „Pe primul loc acum în viața ei este puiul. Noi încercăm să o sprijinim pe câr de mult putem, i-am mărit rația de hrană, trebuie să o ajutăm să fie sănătoasă, să aibă destul pește în dieta zilnică și bineînțeles să producă lapte în continuare pentru puiuț”.

Pentru Baby urmează acum o perioadă de adaptare. Tocmai de aceea, reprezentațiile se vor suspenda pentru cel puțin 30 de zile la Delfinariul din Constanța.

