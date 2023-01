Cetățenia franceză: cum o obține un român. Condiții și acte necesare

Procesul de obținere a cetățeniei franceze este destul de complicat. Cetățenii trebuie să depună o serie de acte și pot fi refuzați foarte ușor, dacă nu îndeplinesc anumite condiții.

Avantajele pentru cetățenia franceză: ce drepturi ai

Obținerea cetățeniei franceze le oferă străinilor o mulțime de drepturi, printre care: dreptul la libera circulație, dreptul de a studia în cele mai prestigioase instituții, dreptul de a vota și dreptul de a primi sprijin social de la stat (pensii, subvenții, asistență medicală), potrivit thelocal.fr.

Cetățenia franceză le oferă oamenilor dreptul de a circula fără viză în cele 27 de state membre din Uniunea Europeană, dar și în țări precum Japonia, Australia, Canada sau SUA, potrivit immigrantinvest.com.

Un alt avantaj este că, odată obținută cetățenia franceză, persoana în cauză va avea dreptul de a vota la alegerile prezidențiale și parlamentare.

Francezii îi respectă pe cetățenii străini care vin în țara lor și depun eforturi pentru a se integra în societate. Obținerea cetățeniei franceze este considerat gestul suprem și aduce aprecierea și respectul cetățenilor francezi.

„A avea naționalitatea franceză a generat cu siguranță mult mai mult respect din partea vecinilor mei. Parcă am fost primiți în club. Oamenii ne-au invitat să sărbătorim. Francezii sunt foarte mândri de țara lor și, cu siguranță, au apreciat că am obținut cetățenia”, a spus un cetățean american pentru The Local.

Cum se obține cetățenia franceză: condiții

Cetățenia franceză se poate obține prin declarație sau prin decret, metodă numită oficial naturalizare.

Pentru a obține cetățenia prin declarație, persoana în cauză trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

► să fie căsătorit/ă cu un cetățean francez de cel puțin 4 ani;

► să fie părintele sau bunicul copiilor francezi, cu condiția să aibă peste 65 de ani și să locuiască în Franța de cel puțin 25 de ani;

► să fi locuit în Franța de la vârsta de 6 ani, cu condiția să fi împlinit vârsta majoratului acolo și să aibă un frate sau o soră, care:

• s-a născut în Franța din părinți care nu sunt cetățeni francezi la origine;

• a dobândit naționalitate franceză;

Pentru a obține cetățenia prin decret, persoana în cauză trebuie să fi locuit în Franța timp de 5 ani fără întrerupere și să îndeplinească următoarele condiții:

► să aibă vârsta de peste 18 ani;

► poate presta sau a prestat servicii importante Franței datorită abilităților sau talentelor speciale;

► să dețină un titre de sejour (permis de ședere în Franța), valabil la depunerea cererii pentru obținerea permisului de ședere sau permisul soțului de ședere al soțului / soției, dacă este cazul;

► să demonstreze că s-a integrat în societate și cunoaște istoria și cultura franceză;

► să știe să vorbească și să scrie în limba franceză până la nivelul B1;

► să dovedească că are resurse financiare suficiente necesare unui trai de viață în Franța;

► să demonstreze că nu a primit în Franța o pedeapsă penală mai mare de 6 luni sau că nu a fost condamnată pentru o infracțiune care încalcă sau atacă interesele statului francez.

Documente și acte necesare

Pentru a obține cetățenia franceză, solicitanții trebuie să depună pe platforma regională următoarele documente:

► certificatul de naștere în original;

► certificatele de naștere ale părinților în original;

► certificatul de căsătorie al părinților în original;

► toate documentele care justifică naționalitatea persoanei în cauză, de exemplu, o copie a pașaportului.

În funcție de situația fiecărei persoane se pot solicita și alte acte.

De asemenea, persoana în cauză trebuie să mai completeze o serie de formulare. Lista completă de acte poate fi vizualizată pe site-ul oficial al Ministerului de Interne Francez pentru Migrări.

Durata pentru obținerea cetățeniei franceze

După depunerea actelor, persoana în cauză va fi chemată la un interviu, unde i se vor adresa mai multe întrebări.

La finalul interviului, dacă răspunsul va fi pozitiv, autoritățile vor trimite dosarul la SDANF (Subdirecția pentru acces la naționalitatea franceză a Ministerului de Interne).

În cazul în care dosarul va fi aprobat, reprezentanții instituției vor oferi un răspuns în termen de 18 luni sau chiar mai mult.

Sursa: thelocal.fr, StirilePROTV Etichete: , , , Dată publicare: 03-01-2023 13:03