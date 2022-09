Cele mai bune restaurante, cafenele și hoteluri din România, premiate de Google. Care sunt cele mai inedite servicii oferite

Foarte apreciate au fost restaurantele cu preparate gustoase şi nu foarte scumpe care se mănâncă uşor și repede, dar și hotelurile plasate în natură. Au dat bine în ochii publicului şi cafenelele în care oamenii pot să picteze, să citească, sau chiar să se joace.

În total au fost 24 de câştigători din fiecare regiune a țării.

Cele mai apreciate restaurante sunt cele cu așa-numitul „comfort food”, în meniu - adică mâncare gustoasă care se mănâncă repede. Intră aici burgeri, gyros sau mâncarea cu specific asiatic.

Nu o dată am ajuns într-un oraș în care am vrut să mâncăm la un restaurant, sau terasă, și nu am știut de unde să alegem.Pe o stradă, de exemplu, sunt cel puțin 10 terase. Dacă nu aș cunoaște nici una dintre ele, primul lucru pe care aș putea să îl fac, este să îmi scot telefonul, să mă conectez la internet și să caut recenzii despre fiecare local în parte.Aș vrea să văd, în primul rând, câte stele și ce notă au localurile, apoi să citesc ce păreri și comentarii au avut cei care au mâncat deja aici. Și tot aici pot să găsesc inclusiv poze, făcute tot de clienți, cu preparatele, astfel încât să îmi fac o idee despre meniu și să iau, în final, cea mai bună decizie.”

La categoria cafenele, foarte apreciate au fost cele care oferă mai mult decât produse bune și servicii de calitate, cum ar fi experiența de a-ți picta singur ceașca, sau posibilitatea de a citi câteva pagini dintr-o carte, la o cafea. Şi localurile care au acţiuni sociale, donează o parte din profit sau angajează persoane cu dizabilităţi sunt lăudate.

Femeie: „Pentru mine contează la un restaurant cât de bună e mâncarea.”

Bărbat: „Pentru mine contează şi mâncarea dar şi serviciile.”

Iar la capitolul hoteluri, de cele mai bune recenzii se bucura cele construite în natură, departe de aglomerația din oraș, dar şi cele cu servicii all inclusive.

Dan Oros, directorul de marketing al Google România: „Nu e doar părerea a 5-10 oameni. Locațiile au sute, mii de recenzii - și atunci e clar că media respectivă reflecă destul de bine serviciile pe care acele locații le oferă.”

Ionescu Marian, vlogger-ul cunoscut drept „Mariciu” a vizitat cele mai lăudate localuri. Ne povestește că a fost impresionat de unul cu specific filipinez, din Satu Mare.

Mariciu, creator de conținut: „Gustul, nu știu cum să explic, este un mix între acrișor-picant. Te-ai gândi că e un soi de chinezesc, dar e mai aromat - și arată foarte bine.”

Peste 26 de mii de hoteluri, restaurante şi cafenele sunt în acest moment pe google maps şi pot să fie notate. Până-n 2500 au primit 4, 5 de la peste 100 de clienţi.

