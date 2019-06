Cel mai urât căţel din lume a fost salvat de la eutanasiere

El va primi un cec de 1500 de dolari şi o excursie la New York pentru a apărea într-o emisiune matinală.

Căţeluşa, cu ochii mari şi blândă, studiat ciufulită de stăpâna grijulie, şi-a învins fără drept de apel cei 19 rivali.

E limpede că soarta îi rezervase gloria şi răsfăţul, din moment ce Puşlamaua vagaboanda ("Scamp the Tramp") a fost găsit şi salvat cu o oră înainte de a fi eutanasiat.

Obiectivul concursului este tocmai de a atrage atenţia asupra câinilor abandonaţi.

