Ce se întâmplă când oile pasc sub panouri solare

Pe o suprafață de 2.000 de hectare de pășune lângă localitatea Uralla, în statul australian New South Wales, o turmă de peste 6.000 de oi merino și de rase încrucișate pasc sub cele aproximativ 1 milion de panouri solare instalate ca parte a primei etape de 400 MW a fermei solare New England a companiei Acen Australia, scrie pv magazine.

Primele oi au fost introduse pe teren în decembrie 2023, iar numărul lor a crescut de atunci treptat, pentru a facilita tranziția către noua zonă de hrănire.

La fiecare șase săptămâni, oile sunt aduse înapoi în staule pentru evaluarea stării de sănătate sau vaccinări, după care revin pe pășune.

