Ce o motivează pe Andreea Esca să rămână la pupitrul Știrilor PRO TV: „Sunt și lucruri care mă revoltă, mă supără”

Cu puțin timp înainte să-și ia prietenii și familia în Istanbul pentru petrecerea de ziua ei, Andreea Esca a stat de vorbă, pe chill și fun, cu Cristian Șimonca în podcastul Cronicari Digitali.

Ea a fost întrebată de moderatorul podcastului ce o motivează să rămână la pupitrul Știrilor PRO TV după atâția ani de când a zis prima dată „Bună seara, România! Bună seara, București!”.

„Cred că, în primul rând e despre oameni, faptul că suntem aceeași gașcă la știri, îmi place cel mai mult pentru că e ca și când te întâlnești cu prietenii tăi foarte buni în fiecare zi și toată lumea își dorește asta. Pe urmă, faptul că există această adrenalină a directului de care eu pur și simplu am nevoie, mă face să-mi placă de fiecare dată și de fiecare dată când mă duc în platou zic «Gata, hai să facem și jurnalul ăsta!»

Este ceva, o emoție pe care, deocamdată, eu nu am regăsit-o în altceva, poate că există și în alte locuri, dar eu nu am găsit, mai ales că e o emoție repetată.

Se întâmplă o dată la nu știu cât timp ca o altfel de activitate să îmi stârnească interesul, da, dar asta gândește-te că e zi de zi. Sunt și zile mai complicate, sunt și lucruri care mă revoltă, mă enervează, mă supără, dar asta nu mă împiedică să spun că este lucrul care îmi face cea mai mare plăcere”, a mărturisit Andreea Esca în podcastul Cronicari Digitali.

Cu un zâmbet larg pe chip, Andreea Esca a povestit și cum s-a simțit când a mers să mixeze muzică la UNTOLD, anul acesta, alături de Cristian Șimonca aka Blogu lu Otravă.

„În primele minute am fost puțin panicată, dar după m-am relaxat. Eu înainte de momentul în care am pus muzică la Untold, am mers înainte cu câteva zile și am făcut așa un sondaj și, cu cine mă mai întâlneam, îmi spunea: «Vine și mama cu mine, mâine», «Mi-a zis tata că o să puneți muzică». Deci mi-am dat seama că avem nișa noastră – mame, bunici și tineri pe cale să îmbătrânească și ei.”, a spus Andreea Esca.

„Nu știu dacă sunt pasionată de muzică, cred că sunt pasionată de dans, mai degrabă, și atunci automat îmi place și muzica. Mi-a plăcut întotdeauna, dar nu sunt neapărat o cunoscătoare, sunt oameni care știu muzică mult mai bine decât mie.

Mie îmi plac anumite melodii care sunt probabil foarte dansante, deși sunt și unele pe care nu trebuie neapărat să le dansezi. Puteai să le dansezi pe vremuri când se dansa blues, de se ținea lumea în brațe și se legăna de pe stângul pe dreptul. Acum chiar nu mai există deloc asta la petreceri. Eu am văzut pe la petrecerile Alexiei sau pe unde am mai fost la tineri, nu mai există chestiile astea de să dansezi unul cu celălalt.”, a comentat Andreea Esca în podcastul Cronicari Digitali, realizat de Zaga Brand și Asociația HUMART.

Dată publicare: 29-08-2022 20:16