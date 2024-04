Ce au pățit mai multe femei care au rămas gravide în timp ce luau Ozempic, un tratament pentru diabet. „Nu mă puteam opri”

În prezent, unele dintre ele spun că se confruntă cu simptome intense, cum ar fi foamea extremă și creșterea rapidă în greutate, după ce au renunțat la aceste medicamente de la zero pentru a proteja sănătatea copilului lor, scrie USA Today.

Deși foamea și creșterea în greutate sunt tipice în timpul sarcinii, aceste femei spun că intensitatea simptomelor lor nu seamănă cu cea din timpul sarcinilor lor anterioare. Nu este clar dacă sarcina înrăutățește oprirea tratamentului pentru pierderea în greutate, dar experții în fertilitate spun că schimbările hormonale asociate cu sarcina ar putea explica efectele feroce.

Producătorii de medicamente recomandă femeilor să înceteze să mai ia astfel de tratamente cu cel puțin două luni înainte de o sarcină planificată. Atunci când o persoană care nu este însărcinată renunță la aceste medicamente, medicii o ajută de obicei pentru a atenua efectele secundare.

Pe măsură ce tot mai multe femei rămân însărcinate în timp ce iau medicamente pentru slăbit, experții le recomandă să vorbească imediat cu medicii lor, mai ales dacă iau medicamente precum Ozempic pentru a trata diabetul.

Când sarcina se intersectează cu Ozempicul

Amanda Brierley, în vârstă de 42 de ani, a început să ia semaglutide (ingredientul activ din Ozempic) anul trecut pentru a-și trata rezistența la insulină cauzată de sindromul ovarelor polichistice (SOPC). În decurs de o lună, perioada ei menstruală a revenit după mai mulți ani de dereglare. Apoi, nouă luni mai târziu, Brierley a aflat că era însărcinată, ceea ce a fost o veste șocantă, având în vedere că medicii i-au spus că nu va mai putea face copii.

Medicamente precum Ozempic, Mounjaro, WeGovy și Zepbound par să stimuleze fertilitatea, deoarece pierderea în greutate pe care o induc corectează dezechilibrele hormonale cauzate de obezitate și de tulburările metabolice; unele dintre ele pot reduce, de asemenea, eficacitatea pilulelor contraceptive, crescând șansele de sarcină.

„Eram un coș de gunoi uman. Și nu voiam dulciuri sau altceva. Voiam mâncare adevărată, cum ar fi carne, brânză și alte proteine bogate, ceea ce era complet diferit față de prima mea sarcină. Eram ca un om al cavernelor. Nu mă puteam opri. A fost o nebunie".

Brierley s-a îngrășat 20 de kilograme în primul trimestru. Până să nască, ea a pus pe ea 65 de kilograme. Comparativ, majoritatea femeilor iau în greutate între 25 și 35 de kilograme pe parcursul sarcinii, potrivit National Institutes of Health. Cât de mult se îngrașă o persoană depinde de indicele de masă corporală înainte de a rămâne însărcinată, precum și de anumite afecțiuni de sănătate pe care le are și care pot face mai mult sau mai puțin probabilă îngrășarea, a declarat Allison Rodgers, un ginecolog-obstetrician și endocrinolog reproducător la Fertility Centers of Illinois.

Oprirea medicamentelor pentru pierderea în greutate este cunoscută pentru efectele pe care le provoacă respectiv simptome intense de foame, creștere în greutate și oscilații ale glicemiei.

„Femeile însărcinate, în special, pot experimenta aceste simptome mai intens din cauza schimbărilor hormonale care apar odată cu sarcina și a oscilațiilor glicemiei", a spus Sahar Takkouche, bariatrician și profesor asociat de medicină la Centrul Medical al Universității Vanderbilt. „În mod ideal, recomand o scădere treptată a acestor medicamente, atunci când este fezabil din punct de vedere clinic".

Creșterea extremă în greutate în timpul sarcinii poate fi periculoasă

În unele scenarii, creșterea rapidă în greutate în timpul sarcinii ar putea aduce riscuri pentru sănătatea mamei și a copilului.

Dezvoltarea diabetului gestațional, de exemplu, poate crește riscurile de hipertensiune arterială. Diabetul gestațional îi expune, de asemenea, pe bebeluși la un risc mai mare de a avea un nivel scăzut de zahăr în sânge, de a dezvolta diabet de tip 2 mai târziu în viață și de a naște prematur.

Este deosebit de important pentru femeile care iau medicamente precum Ozempic pentru a-și trata diabetul existent să se asigure că își mențin starea sub control după ce renunță la medicament atunci când află că sunt însărcinate, a spus Rodgers.

Dacă nivelul de zahăr din sânge este prea ridicat, în special în primele 10 săptămâni de sarcină, bebelușii se confruntă cu riscuri crescute de malformații congenitale, cum ar fi anomalii ale măduvei spinării, ale inimii și ale membrelor.

