Ce a găsit un cuplu când s-a întors în camera de hotel. Personalul nu a vrut să anunțe poliția

Potrivit declarațiilor, vacanța Ciarei și a iubitului ei a fost ruinată în momentul în care au găsit o altă persoană în camera lor de hotel, informează Mirror.

„Am ajuns la hotel și am vrut să intrăm în camera, dar ușa era blocată. Am crezut initial că menajera a trântit-o prea tare. Iubitul meu a încercat să deschidă ușa. Mi-a zis că e cineva în patul nostru. Se auzea o fată care sforăia”, a povestit Ciara.

„Am trezit-o într-un final și a plecat. Nu vreau să par răutăcioasă sau orice altceva, pentru că nu sunt acel gen de persoană, dar când m-am uitat la ceastă fată m-am gândit că ori consumase droguri, ori nu avea casă. Cu tot respectul pentru această fată, care este fără adăpost, dar ne-am imaginat multe lucruri”, a mai spus femeia.

