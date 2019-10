Un băiat dintr-un centru de plasament a venit beat şi a bătut personalul. "Vă omor pe toţi"

Scandal într-un centru de plasament din localitatea Beclean, județul Bistrița-Năsăud, unde un băiat de 16 ani a sărit să bată doi ingrjitori și i-a amenințat cu moartea.

Adolescentul a venit băut de la o petrecere și s-a enervat cumplit când a fost tras la răspundere. Doar polițiștii, împreună cu jandarmii, au reușit să îl calmeze.

Tânărul se află internat la secția de psihatrie infantilă din Cluj pentru tratament special și este cercetat de polițiști.

Scenele violente au avut loc la sfârșitul săptămânii trecute, când adolescentul de 16 ani a venit băut de la o petrecere.

Directoare: „A avut în familie ceva privat și copiii m-au sunat că a consumat băuturi alcoolice și am sunat educatorul să văd pe unde, să nu se fi întâmplat ceva cu el, și el s-a simțit lezat că de ce îl verifică și pe fondul asta a venit nervos că ne omoară pe toți, inclusiv pe educator , pe copii, pe gardian, pe toți."

Odată ajuns la centrul de plasament, adolescentul a sărit la bătaie. Unul dintre educatori are nevoie de cinci zile de îngrijiri medicale. Nici măcar cu ajutorul paznicului, tânărul nu a putut fi calmat, așa că oamenii au chemat intariri.

Sânziana Săsărman, șef centru protecția copilului Beclean: „Educatorul l-a întâmpinat la poartă și dintr-o dată a devenit agresiv, am ajuns să fim umiliți de copiii noștri. Am chemat alți educatori și nici ei nu au putut să îl oprească și a plecat în apartament și a spart ușa, a agresat altă educatoare și pe frații lui mai mici.”

Gardian: „A fost agresiv, am simțit că era băut dar nu mi-am dat seama bine, când a intrat pe poartă s-a dus direct pe educator, am intervenit la limita legii, am încercat să îl imobilizez dar a fost foarte foarte greu și poliția când a venit a avut nevoie de jandarmi”.

Un echipaj de poliție și doi jandarmi au reușit într-un final să îl ducă la spital pe tânărul agresiv. De la Beclean, băiatul a fost tranferat la Cluj-Napoca pentru a primi tratament special.

Crina Andreica, director adjunct Protecția Copilului BN: „În funcție de nevoile identificate vom da o soluție, una dintre ele este integrarea lui în familie, dacă se poate realiza acest lucru. A beneficiat în trecut de consiliere psihologică și de un program de psihoterapie, va beneficia și în continuare de tratament”.

Băiatul este cercetat de polițiști pentru violență și amenințări.