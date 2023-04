Ce a descoperit un bărbat care și-a pierdut iPhone-ul într-o vacanță. Telefonul a stat în apă 33 de zile | VIDEO

În decembrie anul trecut, Zach Siggelkow a plecat în vacanță alături de mama și sora lui în Waikiki Beach, Hawaii.

„Mi-am pierdut telefonul în ultima zi din vacanța noastră. După ce mama mi-a spus să nu merg la caiac”, a povestit Zack Siggelkow, potrivit fox4news.com.

Tânărul a petrecut patru ore pe apă, timp în care un val l-a răsturnat și și-a pierdut telefonul, un iPhone 14 Pro Max.

„Înregistram avioanele și bărcile care treceau când a venit valul și am căzut. Am luat caiacul, vâsla și vesta de salvare, dar mi-am pierdut telefonul și ochelarii de soare. Am fost șocat și un pic supărat, dar pe moment am început să râd pentru că mama a avut dreptate”, a spus el.

Siggelkow s-a întors acasă, în Minnesota, fără vreo speranță că ar putea să-și recapete telefonul. Însă tânărul a primit un e-mail de la un bărbat necunoscut, Karl Brookins, are i-a spus că i-a găsit telefonul în timp ce făcea scufundări.

Brookins a pus la încărcat telefonul, punând pe el orez și sare. După o săptămână a reușit să-l deschidă și să ia adresa de e-mail a proprietarului. Deși a stat 33 de zile în apă, telefonul funcționează perfect.

