Cauza morții lui Meat Loaf este COVID-19. Când s-a declanșat boala

Cauza morții lui Meat Loaf a fost dezvăluită la patru zile de la decesul acestuia. Potrivit TMZ, rockerul de 74 de ani a murit de COVID.

Muzicianul Marvin Lee Aday, cunoscut ca Meat Loaf, a murit pe 20 ianuarie, cu soția sa Deborah alături.

Cauza morții lui Meat Loaf este infecția cu COVID-19, arată publicația mondenă americană TMZ, citată de cotidianul The Sun. Legendarul cântăreț rock s-a simțit rău la începutul săptămânii trecute, iar apoi starea lui s-a agravat rapid, arată sursa citată. Nu există însă, la acest moment, o declarație oficială a familiei ori a apropiaților cu privire la acest lucru.

„Știm cât de mult a însemnat el pentru mulți dintre voi și apreciem cu adevărat toată dragostea și sprijinul pe măsură ce trecem prin această perioadă de durere în care pierdem un artist atât de inspirat și un om atât de frumos. Din inima lui către sufletele voastre... nu vă opriți niciodată din cântat!”, a declarat familia lui Meat Loaf într-un comunicat.



Albumele lui Meat Loaf

Meat Loaf, născut pe 27 septembrie 1947, a fost un cântăreţ rock şi actor american. Albumul său ”Bat Out Of Hell”, lansat în 1977, este unul dintre cele mai bine vândute materiale discografice din toate timpurile, cu peste 43 de milioane de copii vândute pe plan mondial. Acelaşi disc continuă să se vândă în 200.000 de copii în fiecare an, la aproape 40 de ani după lansare.

Albumele sale, printre care se remarcă trilogia ”Bat Out of Hell”, ”Bat Out of Hell II: Back into Hell” şi ”Bat Out of Hell III: The Monster is Loose”, s-au vândut în peste 80 de milioane de copii. Unul dintre cele mai cunoscute cântece din repertoriul său este “I’d Do Anything for Love”, pentru care rockerul american a fost recompensat cu un premiu Grammy.