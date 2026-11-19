Pachetul de sprijin de 260 milioane de lire sterline (circa 338 milioane de dolari) pentru consolidarea apărării Kievului în această iarnă va include 1.000 de drone de atac cu rază lungă de acţiune, potrivit Agerpres.

Unele dintre acestea pot ajunge la peste 1.000 de kilometri, echivalentul distanţei dintre Londra şi Berlin, şi pot transporta focoase grele, capabile să distrugă complet ţintele dintr-o singură lovitură.

Astfel de aparate ar putea permite Ucrainei să lovească instalaţiile de producţie militară ruseşti, notează dpa.

„Faptul că aruncă milioane de ucraineni în frigul iernii, privându-i de căldură şi confort, nu-l va ajuta pe Putin să câştige acest război, ci nu va face decât să ne întărească hotărârea de a sprijini Ucraina", a afirmat premierul britanic Andy Burnham.

„De aceea sunt hotărât ca Regatul Unit să facă tot ce poate pentru a se asigura că Ucraina este capabilă să se apere împotriva avalanşei de atacuri din partea Rusiei şi a loviturilor sistematice asupra infrastructurii naţionale critice", a afirmat Burnham.

„În cadrul Coaliţiei Voinţei, prietenii şi partenerii Ucrainei vor afirma clar că sprijinul nostru ferm faţă de Ucraina nu va slăbi şi că suntem uniţi ca întotdeauna în efortul de a asigura o pace justă şi durabilă, care să pună capăt acestui război fără sens şi să garanteze că conflictul nu va reveni pe continentul european", a adăugat prim-ministrul britanic.

În timp ce la Berlin se reuneşte Coaliţia Voinţei a susţinătorilor Ucrainei, reuniune la care va participa şi şeful guvernului de la Londra, preşedintele SUA, Donald Trump, urmează să se întâlnească cu omologii rus şi chinez Vladimir Putin şi Xi Jinping în China.

Trump a spus anterior că plănuieşte să vorbească cu Xi şi Putin despre limitarea armelor nucleare şi încheierea războiului în Ucraina.

Toate acestea au loc în contextul în care Ucraina a atacat rafinării de petrol în sudul Rusiei şi podul Kerci, care leagă peninsula ucraineană anexată Crimeea de Rusia continentală, săptămână aceasta.

Rusia atacă instalațiile electrice ale Ucrainei, înainte de iarnă

Între timp, forţele Moscovei s-au concentrat pe întreruperea alimentării cu energie electrică în Ucraina înainte de venirea iernii, prin atacuri asupra instalaţiilor energetice.

Regatul Unit furnizează de asemenea drone maritime, logistice, ajutând totodată Ucraina să-şi aprovizioneze forţele din prima linie cu sânge şi frigidere pentru proviziile medicale.

Rachetele uşoare multifuncţionale livrate de autorităţile britanice Ucrainei începând cu luna trecută s-au dovedit eficiente în combaterea dronelor ruseşti cu motor cu reacţie.

Potrivit Downing Street, în prezent, Kievul doboară aproape 70% dintre acestea, faţă de 30% la începutul lunii septembrie.

Regatul Unit a promis săptămâna aceasta sprijin suplimentar în domeniul apărării antiaeriene ucrainene şi a impus sancţiuni împotriva celor 10 principali producători de petrol din Rusia.

„Preşedintele Putin foloseşte iarna ca armă în Ucraina", a remarcat ministrul apărării britanic Wes Streeting.

„Transformăm angajamentul ferm faţă de Ucraina în capacităţi care vor contribui la apărarea împotriva atacurilor barbare ale Rusiei asupra civililor", a adăugat el.

„Linia frontului din Ucraina este prima linie de apărare a libertăţii şi democraţiei, iar noi vom fi alături atât timp cât va fi nevoie", a promis Wes Streeting.