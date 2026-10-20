Totuși, ținând cont de contextul economic actual, cea mai mare îngrijorare este legată de factura la gaze.

Când ar trebui pornită centrala termică toamna, în funcție de temperatura de afară

Odată cu venirea toamnei și cu scăderea temperaturilor, apare și întrebarea: când este momentul potrivit să pornim centrala termică? Specialiștii ne recomandă să luăm în calcul temperatura de afară, dar mai ales cât de cald este în locuință.

În general, atunci când temperaturile exterioare încep să scadă constant spre 15°C sau chiar sub această valoare, putem lua în calcul pornirea încălzirii. Atenție! Asta nu înseamnă că trebuie să dăm drumul centralei imediat ce termometrul arată 15°C. Contează foarte mult și cât de bine este izolată locuința. De exemplu, într-un apartament bine izolat, în care soarele pătrunde o bună parte din zi, căldura se poate păstra mai mult timp, chiar dacă afară este destul de frig. În schimb, într-o locuință slab izolată sau în camerele orientate spre nord, temperatura poate scădea mult mai repede, scrie Energysavingtrust.com.

De aceea, cea mai bună strategie este să ne ghidăm după temperatura din casă, nu doar după cea de afară. Dacă avem un termostat, putem seta temperatura la care vrem să fie încălzită locuința. Centrala va porni atunci când în camere se face mai rece decât valoarea aleasă și se va opri când temperatura dorită este atinsă. În acest mod, nu va funcționa continuu și va consuma energie doar atunci când este nevoie de căldură.

Ce temperatură trebuie să fie în casă pentru a porni încălzirea

Temperatura potrivită în locuință diferă de la o persoană la alta, însă, pentru majoritatea adulților sănătoși, între 18 și 21°C este un interval în care se poate menține un confort termic bun, fără să fie nevoie să încălzim excesiv camerele. În acest context, specialiștii susțin că ar trebui să alegem cea mai mică temperatură la care ne simțim confortabil. De exemplu, dacă în casă sunt 20°C și ne simțim bine, nu este nevoie să ridicăm termostatul la 23 sau 24°C. Cu cât cerem mai multă căldură centralei, cu atât consumul de energie poate crește.

Trebuie să ținem cont și de faptul că temperaturile din locuință care scad sub 18°C pot avea efecte asupra sănătății, mai ales dacă această situație se menține o perioadă mai lungă. Frigul din casă poate favoriza problemele respiratorii și poate influența tensiunea arterială. În cazul persoanelor în vârstă, al copiilor foarte mici sau al celor care au anumite probleme de sănătate, poate fi nevoie de o temperatură mai ridicată.

Pentru multe locuințe, o temperatură de aproximativ 20°C poate fi o alegere bună, atât pentru confortul celor din casă, cât și pentru a ține consumul sub control. Dacă ne dorim să economisim, putem încerca să reducem temperatura treptat, cu câte un grad, până găsim nivelul la care ne simțim în continuare bine. În acest fel, evităm să încălzim locuința mai mult decât avem nevoie și putem reduce cheltuielile cu încălzirea.

Cum poți reduce consumul centralei termice fără să renunți la confort

Dacă vrei să ai o casă călduroasă, dar să nu plătești prea mult la încălzire, câteva schimbări simple în felul în care folosești centrala termică te pot ajuta să reduci consumul. Nu este nevoie să stai în frig pentru a economisi, ci doar să reglezi încălzirea în funcție de programul și de nevoile familiei.

În primul rând, trebuie să te asiguri că folosești corect termostatul. De exemplu, poți programa centrala să înceapă să încălzească locuința cu aproximativ o jumătate de oră înainte să te trezești, astfel încât dimineața să găsești deja o temperatură plăcută în casă. Seara, poți reduce încălzirea înainte de culcare, iar atunci când pleci pentru mai multe ore, nu este nevoie să păstrezi aceeași temperatură ca atunci când ești acasă.

Dacă ai robinete termostatice la calorifere, poți regla căldura și în funcție de camere. De exemplu, într-un dormitor pe care nu îl folosești în timpul zilei sau într-o cameră în care intri rar, poți menține o temperatură mai scăzută. Un alt lucru care poate influența consumul este temperatura apei care circulă prin calorifere. În cazul centralelor în condensare, o temperatură mai scăzută a apei care revine în centrală poate ajuta instalația să funcționeze mai eficient, atât timp cât locuința se încălzește suficient.

Pentru centralele care prepară apa caldă direct, fără un rezervor separat de acumulare, temperatura apei trimise spre calorifere poate fi reglată, ca punct de plecare, la aproximativ 60°C. În zilele mai blânde de toamnă, în unele locuințe pot fi suficiente chiar și 50-55°C. Totuși, reglajele trebuie făcute în funcție de tipul centralei și de instalația din locuință. Dacă sistemul are un rezervor în care este stocată apa caldă, temperatura nu trebuie redusă la întâmplare. La anumite instalații convenționale, se recomandă ca temperatura setată pentru încălzirea rezervorului să fie de cel puțin 65°C, astfel încât apa stocată să poată ajunge la o temperatură sigură.

Mai sunt și câteva lucruri simple care te pot ajuta să păstrezi căldura în casă. Nu acoperi caloriferele cu mobilier sau perdele groase, deoarece aerul cald nu se va mai răspândi la fel de bine în cameră. Dacă un calorifer nu se încălzește uniform din cauza aerului acumulat în instalație, poate avea nevoie de aerisire. La fel de mult contează și cât de bine este izolată locuința. Ferestrele și ușile prin care intră aer rece pot duce la pierderi de căldură, iar centrala va trebui să funcționeze mai mult pentru a păstra temperatura dorită.

Greșeala care poate crește factura la încălzire în sezonul rece

Când intrăm într-o casă rece, primul impuls este să ridicăm termostatul la 24 sau chiar 25°C, cu gândul că astfel caloriferele se vor încălzi mai repede. În realitate, o temperatură mai mare setată pe termostat nu înseamnă că locuința se va încălzi mai repede. Termostatul îi transmite centralei ce temperatură vrem să avem în casă, nu cât de repede să încălzească încăperile. Dacă îl setăm la 25°C în loc de 20°C, centrala va continua să încălzească locuința până la valoarea mai mare, ceea ce poate însemna și un consum suplimentar.

În zilele foarte friguroase, o soluție mai bună este să programezi încălzirea să pornească puțin mai devreme. În acest fel, casa are timp să ajungă la o temperatură confortabilă, fără să fie nevoie să ridici termostatul mai mult decât este necesar.

O altă greșeală este să lași încălzirea să funcționeze permanent, de teamă că centrala va consuma mai mult dacă se oprește și pornește din nou. În cazul sistemelor obișnuite de încălzire cu centrală termică, menținerea unei temperaturi ridicate în casă pe tot parcursul zilei poate consuma mai multă energie decât încălzirea locuinței în perioadele în care este nevoie.

De aceea, dacă pleci de acasă pentru mai multe ore sau dacă noaptea preferi o temperatură mai scăzută, poți ajusta termostatul în funcție de programul tău. Nu este nevoie să oprești complet centrala, mai ales când afară este foarte frig, ci să eviți încălzirea inutilă a locuinței.

De ce nu este bine să aștepți până când se face foarte frig în casă

Mulți oameni preferă să amâne pornirea centralei termice cât mai mult, în speranța că vor economisi bani la încălzire. Este adevărat că o temperatură mai scăzută în locuință poate reduce consumul de gaze, dar asta nu înseamnă că trebuie să așteptăm până când în casă devine neplăcut de frig.

O locuință nu trebuie încălzită permanent la temperaturi ridicate pentru a consuma mai puțin. Dimpotrivă, atunci când temperatura din interior este mai mică, se pierde mai puțină căldură către exterior. Tocmai de aceea, reducerea temperaturii pe timpul nopții sau atunci când suntem plecați de acasă poate ajuta la scăderea facturilor.

Problemele pot apărea atunci când lăsăm locuința să se răcească prea mult, mai ales dacă petrecem mult timp în ea. Când temperatura din camere scade sub aproximativ 18°C, frigul poate începe să afecteze confortul și sănătatea, în special în cazul copiilor mici, al persoanelor în vârstă și al celor care au anumite afecțiuni.

În plus, o casă prea rece poate avea și probleme cu umezeala. Atunci când pereții și geamurile sunt foarte reci, vaporii de apă din aer se pot transforma în picături de apă pe suprafețele respective. Așa apare condensul pe ferestre sau în anumite colțuri ale camerelor. Dacă umezeala persistă, în timp poate apărea și mucegaiul, mai ales în încăperile slab aerisite sau în zonele în care pereții rămân reci.

De aceea, cel mai bine este să păstrezi în casă o temperatură plăcută, fără să încălzești mai mult decât ai nevoie. Pentru majoritatea adulților sănătoși, un interval de 18-21°C poate fi potrivit, în funcție de cât de bine este izolată locuința și de preferințele fiecăruia, conform OMS.

Pe timpul nopții sau atunci când pleci de acasă, poți reduce moderat temperatura setată pe termostat. Când revii, centrala va încălzi din nou camerele până la nivelul dorit. În felul acesta, nu trebuie nici să stai în frig pentru a economisi, nici să ții caloriferele foarte fierbinți toată ziua. Centrala va porni atunci când este nevoie de căldură, iar tu vei putea păstra un echilibru între confortul din locuință și banii cheltuiți pentru încălzire.