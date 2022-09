Boxerul american Isiah Jones a murit după ce a fost împușcat în cap, în urma unui conflict cu o rudă

Poliția a anunțat luni că a avut loc un incident în urma căruia un bărbat de 28 de ani și-a pierdut viața, potrivit Daily Star.

„Am primit vestea că boxerul la categoria mijlocie Isiah Jones a fost ucis noaptea trecută”, a transmis corespondentul DAZN Corey Erdman.

Received the horrible news that middleweight Isiah Jones was killed last night. Homicide investigations are reportedly ongoing.

Jones was one of the stars of the Top Rank bubble era on ESPN and fought on DAZN as well.

R.I.P. Isiah. pic.twitter.com/67bDDG1DXv