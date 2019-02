Bere veche de 113, descoperită sub podeaua unei fabrici. Reacția muncitorilor

Muncitorii au descoperit sticlele sub o pardoseală din incinta fostei fabrici Odin, depozitate cu grijă într-o ladă de lemn. Sticlele vechi de 113 ani au trecut prin ambele războaie mondiale, scrie BBC.

WANT.

113-Year-Old Beers Found in Brewery Construction Site, in Viborg, Denmarkhttps://t.co/W8aRosMVLx