Bărbatul tatuat pe 90% din corp care a cheltuit 30.000 de euro pe modificări corporale. „Oamenii îmi cer să fac poze cu ei”

El este tatuat din cap până în picioare, are 11 piercinguri, limba despicată și culoarea ochilor modificată. În plus, acesta are piercinguri inclusiv în zonele intime.

Andreas Stauffiger, pompier voluntar, a cheltuit peste 26.000 de lire sterline pentru a-și modifica corpul. El susține că aspectul său îi „deschide uși", asta pentru că oamenii sunt prea fascinați pentru a-l ignora.

„Întotdeauna am fost fascinat de tot felul de modificări corporale", a declarat bărbatul de 45 de ani din Zurich, Elveția, conform Mirror.

„Cerneala de pe față, în combinație cu ochii și limba mea, este grozavă. Când mi-am văzut pentru prima dată în oglindă fața tatuată, a fost ceva foarte special. Mi-a luat câteva zile să mă recunosc din nou. Aș face-o din nou și din nou", a mărturisit el.

Andreas s-a îndrăgostit de modificările corporale încă de la vârsta de 18 ani, când și-a făcut primul tatuaj – un delfin pe brațul drept.

De atunci, el și-a făcut peste 100 de tatuaje. Acum practic poartă în permanență „un costum” de tatuaje.

„Îmi plac foarte mult tatuajele făcute în casă. Cei mai mulți dintre prietenii mei apropiați și-au m-au tatuat. Aceste tatuaje înseamnă foarte mult pentru mine", spune el.

Chiar dacă este îndrăgostit de aspectul său, Andreas mărturisește că a fost adesea criticat și judecat pentru asta.

„Nu știu dacă este o problemă. Familia mea nu este mulțumită de modificările mele. Dar ei le respectă. Cred că vremea în care "toți cei cu tatuaje sunt criminali" a trecut. Nu există absolut nicio problemă cu aspectul meu, nu forțez pe nimeni să mă placă. Persoanele puternic tatuate primesc multă discriminare, dar eu sunt foarte norocos și am un loc de muncă bun. Oamenii mă iau așa cum sunt și, până acum, nimeni nu a făcut nicio plângere în privința mea, din câte știu eu", a spus el.

În schimb, Andreas crede că cerneala lucrează în favoarea sa.

„Aspectul meu îmi oferă respect și știu cum să folosesc acest lucru în avantajul meu. Sunt unele momente în care oamenii se uită la mine pentru prima dată și se gândesc că sunt ciudat. Dar îmi place foarte mult acest lucru. Asta îmi deschide uși. Uneori, oamenii îmi cer să fac poze cu ei", spune Andreas.

Dată publicare: 03-12-2023 13:14