Bărbatul care s-a „transformat” în câine are acum și un rival. Cum arată și cât de scump este noul costum lansat de japonezi

La începutul acestui an, un japonez pe nume Toco a dezvăluit costumul său de câine care este, totodată, incredibil de realist. „Transformarea” l-a costat o avere, mai exact 14.145 de euro. Vloggerul nipon a optat pentru un costum de câine, alegând un collie, deoarece este rasa sa preferată.

De această dată, compania japoneză Zeppet Workshop, care creează sculpturi și modele pentru filme, a lansat un nou costum incredibil. Este vorba despre un lup, potrivit LadBible.

Sursa citată notează că unul dintre clienți a luat legătura cu cei din firmă, întrebându-i dacă l-ar putea transforma într-un lup.

„Din cauza dragostei mele pentru animale încă din copilărie și a unor costume realiste de animale care au apărut la televizor, am visat să fiu unul într-o zi. La proba finală, am fost uimit de sinele meu transformat în oglindă. A fost un moment în care visul meu a devenit realitate. A durat doar trei zile de la proba finală până la livrare, dar cele trei zile mi s-au părut foarte lungi. A fost un fel de emoție pe care nu am mai simțit-o de mult timp. Comanda mea de a arăta ca un lup adevărat a fost dificilă, ca să spunem așa, dar costumul complet arăta exact așa cum mi-am imaginat”, a mărturisit clientul.

Pentru acest costum, clientul a plătit nu mai puțin de 21.120 de euro.

Sursa: LadBible Etichete: , , , Dată publicare: 30-12-2022 16:00