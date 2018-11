Bărbat muşcat de un şarpe de trei metri care a ieşit din toaletă. Detaliul hilar al întâmplării

iStock

Un piton de trei metri care s-a strecurat afară dintr-o toaletă l-a muşcat de penis pe un bărbat din Thailanda, informează vineri DPA citând media locale.

Bărbatul în vârstă de 45 de ani a fost transportat de urgenţă la spital după ce a fost muşcat joi de şarpe în locuinţa sa din Bangkok, a relatat cotidianul local Daily News.

''Am simţit că ceva m-a muşcat de penis. Când am văzut şarpele, l-am prins instinctual cu mâinile ca să mă pot elibera'', a povestit bărbatul care a necesitat cincisprezece copci.

''Ar fi trebuit să fiu mult mai atent. În urmă cu două luni am văzut şarpele în altă baie din casă, aşa că am folosit o altă toaletă. Însă nu am realizat că cele două ar putea fi conectate'', a adăugat el.

Echipele de intervenţie au capturat pitonul aflat în casă şi l-au eliberat în sălbăticie, a mai notat publicaţia thailandeză.

În 2016, un alt thailandez a fost muşcat de penis tot de un piton de trei metri care s-a strecurat în toaleta sa.

Niciunul dintre bărbaţi nu a suferit leziuni permanente.

Şerpii sunt des întâlniţi în ţara din Asia de sud-est. Doar în Bangkok, aproape 35.000 de astfel de reptile au fost prinse anul trecut de Departamentul de pompieri şi salvatori, o cifră dublă în comparaţie cu cea înregistrată cu patru ani înainte.

Majoritatea şerpilor din capitala Thailandei sunt pitoni şi nu sunt veninoşi, potrivit departamentului.

