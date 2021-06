Bărbat din Vaslui, arestat după ce și-a violat și umilit soția. ”Era glumeț, mergea la biserică”

Un bărbat din Vaslui este acuzat de viol și reținut, după ce soția s-a plâns de numeroase bătăi și umilințe. La prima audiere a femeii, poliția a emis un ordin de protecție, dar pe durata cercetărilor victima a mărturisit violul.

Mamă a trei copii, femeia a ajuns la spital pentru îngrijiri.

Cei doi sunt cunoscuți în comuna Rebricea drept o familie muncitoare și liniștită.

Bărbatul s-a întors de trei luni acasă, după ce a lucrat o vreme în Olanda, în construcții. Nu păreau să aibă probleme și nimeni nu i-a văzut certându-se.

Totuși, săptămână trecută, femeia în vârstă de 40 de ani a cerut ajutorul polițiștilor.

”Era băiat cuminte, glumeț. Nu se certa. Mereu spunea glume, vorbea”.

Citește și Lady Gaga a rămas însărcinată după ce a fost agresată sexual, dar nu vrea să spună cine este agresorul

”Am rămas șocați, toată lumea. Era cuminte, liniștit, nu știu ce i-a tunat în minte. Dumnezeu știe, nu e o familie scandaloasă, să se bată, el mergea la biserică, la treabă”.

Femeia s-a plâns de chinuri, bătăi și umilințe, așa că oamenii legii au emis un ordin provizoriu de protecție pe o perioadă de cinci zile.

Cei doi soți au împreună trei copii

Mai departe, pe parcursul cercetărilor, victima a descris un întreg calvar pe care l-a îndurat. Iar după ultimul scandal între cei doi, bărbatul a fost reținut pentru viol.

Vecin: ”Din ce știu eu, bine se înțelegeau. Nu am auzit ceartă, nimic, seara când am venit am văzut mașini de politie. Eu am muncit cu el, nu e agresiv, muncitor”.

Prietenul suspectului: ”Am auzit seara că a venit poliția și l-a luat, nu e bine ce s-a întâmplat. Păcat, și de unul și de altul, era un băiat muncitor. Chiar când l-a luat poliția venea de la muncă de la Iași”.

Suspectul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Cei doi soți au împreună 3 copii - toți majori.