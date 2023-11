Badantă agresată în Italia: ”Voi, româncele, ați venit aici ca să ne furați soții!”. Cine i-a sărit în ajutor

O româncă de 64 de ani din Constanța, care lucrează de peste 20 de ani în Italia ca badantă, a fost bătută de o vânzătoare din Torino, scrie Rotalianul. ”Voi, româncele, ați venit aici ca să ne furați soții”, îi striga italianca.

Incidentul a avut loc pe 3 august, într-o piață din Torino, în apropiere de casa în care românca avea grijă de un bătrân.

Îngrijitoarea a cerut niște piersici unei vânzătoare, aceasta i-a dat câteva fructe stricate, iar când românca i-a atras atenția, italianca a răbufnit violent.

„Am întrebat-o dacă are ceva împotriva mea, mi-a spus că voi, româncele, ați venit aici ca să ne furați soții. Am crezut că m-a confundat cu cineva! Nu îmi venea să cred ce spune. Mi-a aruncat banii înapoi pe tejgheaua plină, 2 euro, au căzut printre fructe. Eram șocată, dar mi-am păstrat calmul. Atunci mi-a zis du-te de aici, bolborosea furioasă”, a povestit românca.

Femeia a decis să plece de la tarabă fără să-și mai recupereze fructele sau banii, moment în care italianca a devenit violentă.

”Erau și români acolo, dar nu au venit să depună mărturie. Noroc de domnul acela italian”

„M-am îndepărtat, fără să recuperez banii sau plasa cu piersici și la un moment dat am simțit cum mă trage cineva în spate, de păr. Aveam părul prins în coadă. Nu mă așteptam să primesc pumni în spate. Mi-am pierdut echilibrul, îmi amintesc că am încercat să mă sprijin de niște lădițe, m-a scuturat de brațe, m-a împins. Am căzut. M-am trezit cu lume în jurul meu, am strigat Aiuto, aiuto! Vânzătoarea a început să strige către un tânăr de origine africană să aducă duba și să mă încarce, să mă ducă de acolo. Îmi căzuse celularul, geanta. Niște persoane mă udau cu apă pe față, doi băieți au încercat să mă ridice. Alții întrebau ce s-a întâmplat, alții filmau cu telefonul mobil. Un domn italian a spus să rămân acolo, să nu mă ridic, că vine poliția și ambulanța”.

La fața locului au ajuns poliția și salvarea, care a dus-o pe româncă la spital. „Am aflat mai târziu că acel domn gentil a sunat la poliție și a povestit ce s-a întâmplat”.

„Mă durea tot, mai ales partea dreaptă, pe care căzusem, aveam piciorul umflat, genunchiul rănit. Am făcut analize, raze, mi-au dat prognoza prima dată de șapte zile. Durerile au continuat, am ajuns din nou de două ori la spital, mi-au mai dat 10 zile, apoi o altă săptămână. Trebuia să plec în vacanță, am anulat biletele”.

Calvarul româncei a continuat. După aproape două săptămâni de dureri, a făcut rezonanță magnetică și a aflat că va trebui să fie operată la menisc. Cu toate certificatele medicale, s-a dus la poliție și a denunțat ce i s-a întâmplat:

„Am martori, dar din cei care au filmat, niciunul nu a venit să arate imaginile. Erau și români acolo, dar nu au venit să depună mărturie. Noroc de domnul acela italian care a chemat poliția și a povestit. Am aflat că vânzătoarea le urăște pe românce, pentru că soțul ei a plecat cu o româncă. Dar eu am 64 de ani, mi-am văzut mereu de treaba mea, în 20 de ani de Italia nu am avut nimic cu nimeni. Mereu am spus că trebuie să fim educați și să respectăm pe toată lumea”.

”După 20 de ani, am ajuns să-mi fie frică să stau singură și să am coșmaruri”

Românca a hotărât să apeleze la un avocat, să intenteze și o cauză civilă: „Am cheltuit până acum peste 2.000 de euro: spitale, bilete, taxi pentru că nu pot merge ca înainte. Am ratat vacanța, nu mai pot nici lucra bine. Am adunat tot și m-am dus la un avocat. Acum aștept să văd când voi avea operația”.

Femeia nu a avut o viață ușoară. Este văduvă și a crescut singură două fete. Una din ele studiază dreptul și a încurajat-o pe mama ei să ceară dreptate pentru ce i s-a întâmplat.

După agresiune, îngrijitoarea româncă a rămas cu un gust amar. A simțit pe pielea ei ce înseamnă ura și violența nejustificate: „După 20 de ani, am ajuns să-mi fie frică să stau singură și să am coșmaruri. Tot mă întreb cum pot unii să generalizeze, să se ia de oameni nevinovați”.

În prezent, cazul româncei a fost preluat de un avocat italian penalist, care a asigurat-o că va reuși să obțină dreptate pentru episodul de agresiune al cărei victimă a fost și va primi despăgubiri pentru tot ce a suferit.

Sursa: StirilePROTV Etichete: , , , , Dată publicare: 06-11-2023 19:19