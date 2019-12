Avicii - “Wake me up”, cea mai bună piesă dance din ultimul deceniu

Moștenirea incredibilă lăsată în urmă de unul dintre cei mai talentați producători ai ultimei decade, Avicii, este incontestabilă.

Sunt producții care au schimbat direcția în muzica electronică, apariții live la cele mai mari evenimente din lume, în 2015 DJ-ul suedez a ajuns și în România, pentru prima ediție a festivalului UNTOLD.

O producție iconică, "Wake Me Up", a fost aleasă la categoria "highest charting dance track of the decade".

Lansată în 2013, piesa a ajuns pe locul 1 în 22 de țări, fiind producția cu care Tim Bergling aka Avicii își promova albumul de debut, "True".

"Wake Me Up" ocupă locul 13 în UK Top 100 Singles Chart, un clasament în care au fost incluse cele mai listate piese din ultimii 10 ani. În acest clasament, alături de Avicii se află și alte nume din industria dance: Calvin Harris, David Guetta, Daft Punk, The Chainsmokers sau Major Lazer.

Contribuția suedezului la ceea ce înseamnă scena electronică de astăzi continuă: săptămâna trecută a fost lansat jocul video "The Avicii Vector", în acest proiect fiind incluse 25 de producții semnate Avicii. Concertul in memoriam The Avicii Tribute Concert for Mental Health Awareness a adunat peste 55.000 de oameni din întreaga lume, iar fondurile strânse în urma acestui eveniment vor fi folosite pentru lupta împotriva depresiei și a tentativei de suicid.

Avicii s-a stins din viață în data de 20 aprilie 2018, în Oman.