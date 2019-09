Autostradă din Anglia închisă din cauza unei capre. Ce a făcut animalul

Potrivit Daily Mirror, animalul a oprit circulația pe autostrada M62, care face legătura între Liverpool, Manchester și Leeds, după ce timp de mai bine de o oră a alergat printre mașini, fără a putea fi prinsă.

Imagini filmate la fața locului arată oameni care s-au dat jos din mașini în încercarea de a prinde animalul, fără succes însă.

Potrivit Examiner Live, polițiștii au reușit să prindă animalul după aproape o oră, anunțul fiind făcut și pe Twitter: "Update #M62 #Capră – Polițiștii de la rutieră au reușit să captureze capra".

Just had to call the wife...

“I’m going to be late, a goats closed the M62” pic.twitter.com/DRc8zZCFxM