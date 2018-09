Au mers în club, iar poza lor a devenit virală. Povestea din spatele imaginii devenită meme

Internauții au preluat imaginea și au realizat diverse meme-uri amuzante, dându-și cu părerea despre ce ar fi putut tânărul să-i spună fetei. La câteva zile după eveniment, jurnaliștii au reușit să-i găsească și să-i întrebe ce s-a întâmplat atunci.

În fotografie, Lucia Gorman apare neimpresionată de ceea ce îi spunea la ureche Patrick Richie. Tinerii au fost colegi de școală, iar în seara în care au mers în club tocmai se reîntâlniseră după o perioadă lungă de timp.

Lucia a recunoscut că voia să plece acasă, ceea ce și explică expresia de pe fața ei.

”Nu mai știu ce îmi spunea, voiam să plec acasă să dorm. Probabil că m-am gândit să dau din cap la orice”, a spus Lucia.

Niciunul dintre ei nu a știut că poza cu ei a devenit virală, dar cert este că până la acest moment și bunicii ei au văzut-o.

