Au fost anunțați speakerii de la cea de-a XVII-a ediție Fuckup Nights Bucharest

Raluca Hagiu, Director de Comunicare și PR la Ivatherm, Lucia Antal, Head Of Research And Development la PRO TV, Camelia Cavadia, scriitor și Managing Partner la Fabrica de PR și Andreea Irimia, creator de conținut la Think Healthy, ne împărtășesc poveștile lor despre eșecuri profesionale, la cea de-a XVII-a ediție Fuckup Nights Bucharest.

Evenimentul va avea loc joi, 25 mai, începând cu ora 18:30, la Stup. Participarea este gratuită și se poate face prin înscriere pe platforma Stup, în limita locurilor disponibile. Evenimentul este organizat de DiFine PR în colaborare cu Stup.

Fuckup Nights schimbă narativa cu privire la eșecurile și erorile profesionale și stimulează creativitatea pentru a găsi noi soluții în momentele de cumpănă din carieră.

Cine sunt cei patru speakeri de la FUN XVII

FUN XVII invită 4 femei de succes din diverse domenii de activitate, care ne vor povesti care au fost experiențele lor cu eșecul profesional și cum au transformat momentele dificile în ocazii de învățare și dezvoltare, care le-au adus mai aproape de reușită. Raluca Hagiu, Lucia Antal, Camelia Cavadia și Andreea Irimia ne vor ajuta să ne extindem perspectivele și să înțelegem mai bine potențialul ascuns al eșecurilor, precum și importanța lecțiilor care vin la pachet cu orice eroare profesională. Fiecare discuție se va încheia cu o sesiune de Q&A, unde cei prezenți vor putea afla mai multe despre experiențele și viziunea invitaților.

Diana Iosu, organizator Fuckup Nights Bucharest, ne spune: ”Când ne gândim la succes, uităm adesea să luăm în considerare toate obstacolele, dificultățile și greșelile din spatele lui, care sunt esențiale pentru creșterea și dezvoltarea noastră pe toate planurile. Dacă ne schimbăm perspectiva, eșecul este o oportunitate excelentă de învățare. Evenimentele Fuckup Nights deschid spațiul pentru conversații pe care le auzim mult prea rar – persoane de succes care ne împărtășesc lucrurile neplăcute pe care le-au întâmpinat pe drum, ne reamintesc că este uman și firesc să greșim, și ne ajută să înțelegem importanța eșecului în calea către succes”.

Moderatoarea evenimentului este jurnalista de radio și televiziune Julia Nagy.

Raluca Hagiu este Director de Comunicare și PR la Ivatherm. Are o experiență de 23 de ani în jurnalism și comunicare, din care 18 ani ca redactor-șef. A lansat pe piață de la zero publicația Bolero și a condus cu succes revista Unica, prima revistă cu un conținut 100% românesc și cel mai vândut titlu din segmentul său. De-a lungul carierei de jurnalist, Raluca a realizat interviuri cu personalități importante din România și străinătate și a participat ca jurnalist acreditat la Săptămâna Modei de la Paris, Istanbul, Copenhaga, dar și la Festivalul de Film de la Cannes, unde a realizat interviuri cu actorii și regizorii din festival.

În prezent, Raluca este Director de Comunicare și PR Ivatherm, prima companie de dermatocosmetice din România. Când își dă jos pălăria de om de comunicare, Raluca este studenta de la Facultatea de Psihologie, profesoara de Yoga sau improvizatoarea care joacă pe scenele de Stand Up Comedy

Eșecul este pentru Raluca precum febra musculară. Provoacă neplăcere, durere și inflamație în corp. Sigur, oricine ar evita cu grație febra musculară, dacă n-ar fi imposibil. Dar avantajul este că nesuferitele de fisuri microscopice din fibrele musculare îți adaptează corpul la efort, te fac mai puternic și îți dezvoltă rezistența. Așa cum febra musculară îți întărește corpul, eșecul este cel mai bun antrenor al mușchiului evoluției. Important este să privești lecțiile antrenorului ca pe un DAR, care te ajută să crești masa musculară a viitoarelor reușite.

Lucia Antal este Head Of Research And Development la PRO TV. Lucia este o prezență impresionantă în lumea media, cu o carieră de peste 27 de ani în acest domeniu. Ca Head Of Research And Development, Lucia coordonează proiectele de cercetare calitativă și cantitativă și este responsabilă de strategia și dezvoltarea canalelor din trustul PRO TV. Ca Președinte ARMA și membru al consiliului I-JIC, Lucia Antal este implicată activ în dezvoltarea pieței media românești și internaționale, contribuind la îmbunătățirea metodelor de cercetare și stabilirea standardelor de măsurare a audienței. Pe lângă toate realizările sale profesionale, Lucia Antal își găsește echilibrul și bucuria în viața personală, fiind mamă și pasionată de schi.

Lucia susține că „eșecul este inevitabil, dar modul în care îl gestionezi poate face o mare diferență”. Lucia crede că atitudinea pe care o avem față de eșec influențează semnificativ modul în care îl gestionăm. Dacă ne concentrăm doar pe partea negativă și ne lăsăm cuprinși de dezamăgire și demoralizare, vom pierde oportunitatea de a învăța și de a ne îmbunătăți. Însă, dacă ne concentrăm asupra aspectelor pozitive și ne îndreptăm energia către identificarea soluțiilor și îmbunătățirea situației, putem transforma eșecul într-o oportunitate de creștere și progres.

Camelia Cavadia este scriitor și Managing Partner la Fabrica de PR. Născută pe 10 mai 1969, la București, Camelia a absolvit liceul de filologie-istorie Zoia Kosmodemianskaia și este licențiată în filosofie și jurnalism.

Are un background de 22 de ani în televiziune (la cele mai importante posturi TV din România, Pro TV și Antena1), iar din 2017 este co-fondator al Agenției de Comunicare Fabrica de PR.

A debutat în literatură în anul 2015, la editura Trei cu romanul „Vina”, cu care avea să participe în anul următor (2016) la „Festival du premier roman” la Chambéry, ca laureată din partea României. În 2016, tot la editura Trei, a apărut cel de-al doilea roman „Măștile fricii”, lansat ulterior şi în Anglia, reeditat și publicat deja în peste 10.000 de exemplare. În 2018, aceeași editură a publicat romanul „Purgatoriul îngerilor”, despre care scriitorul Radu Vancu a spus că este „documentul emoționant al unei lumi a copiilor dispăruți”.

Anul acesta, editura Trei a prilejuit apariția cărții „Sufletul lumii”, o culegere de 12 povestiri adevărate dintr-o lume fantastică.

Camelia crede că eșecul înseamnă altceva pentru fiecare om și că nu există oameni cu vieți perfecte, dar totul ține de felul în care lăsăm obstacolele să ne afecteze.

„Ceea ce pentru mine poate fi un eșec major, pentru altul poate fi doar o neîmplinire măruntă. Însă, oricât de mari sau de mici ar fi, după părerea mea, important e să învățăm din eșecuri și să nu repetăm greșelile la infinit. Căci, la urma-urmei, eșecurile sunt cele care ne formează, dar nu sunt și cele care ne definesc. Dar mai rău ca eșecul în sine mi se pare frica de eșec, care poate fi paralizantă. Iar atunci când nici măcar nu încerci, n-ai cum să te aștepți să reușești”, spune Camelia.

Andreea Irimia este creator de conținut pe platforma Think Healthy, unde promovează și susține prin exemplul propriu un stil de viață sănătos și activ prin mișcare, nutriție, mindset, ieșire în natură și din zona de confort. Fostă sportivă de performanță și nutriționist, a început acest stil de viață acum 7 ani, când avea aproape 100 de kg, suferea de anxietate, burnout și fuma. Le-a luat pe rând și în 3 ani a reușit să se lase de fumat, să slăbească 30 de kg și mai ales să își schimbe percepția asupra corpului său.

A aflat despre ea că poate schimba energia oamenilor oferind energia sa, așa că și-a propus să dea mai departe acel "mai bine" prin toate proiectele sale. Promovează mișcarea de orice fel printr-un proiect care se numește #1month1challenge, în care încearcă câte un sport nou câte o lună și documentează tot procesul, pentru a ajuta oamenii să înțeleagă ce implică sportul respectiv.

„Am descoperit destul de devreme în viaţă că eșecurile sau lucrurile care nu se întâmplă așa cum ne dorim noi sau sunt grele sunt, de fapt, puncte de cotitură spre ceea ce trebuie să facem și din care învățăm despre noi. Si cred că nu am putea să reușim nimic din ce ne propunem fără punctele astea de cotitură. Sunt elementare!”, afirmă Andreea.

Fuckup Nights Bucharest face parte din seria de evenimente care au loc la nivel global, în 215 de orașe din 62 de țări din întreaga lume. Evenimentele schimbă paradigma cu privire la eșecul profesional și se adresează, în egală măsură, micilor și marilor antreprenori, celor care lucrează în corporații, liber-profesioniștilor și studenților.

