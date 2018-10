Apelul disperat al unor părinți: „Vă rugăm să ne trimiteți fiul în spatele gratiilor”

iStock

Un băiat de 14 ani a fost trimis după gratii, după ce părinții săi au trimis o cerere specială judecătorului.

Părinții au luat această deciie pentru a-și salva fiul de dependența de droguri. Tatăl minorului a declarat, pentru The Sunday Mirror, că fiul său „scăpase de sub control, iar noi eram neputincioși. Nu știam cum să procedăm să-l salvăm. Nu am avut de ales”.

Disperați, părinții au încercat să-l încuie pe băiat în casă, însă acesta fugea de fiecare dată, pe fereastră, iar după ce familia sa a blocat și ferestrele, nervos, minorul le-a spart și a evadat din nou, potrivit metro.co.uk.

Nu numai că adolescentul consuma droguri, dar începuse și să comită infracțiuni prin cartier, totul pentru a-și putea cumpăra substanțele interzise.

Neavând o altă situație, părinții disperați i-au trimis o cerere specială judecătorului local, rugându-l să-l condamne pe băiat la închisoare pentru a-l salva.

