”Alege! Implică-te! Votează!”. Oana Tache reprezintă tinerii români la Bruxelles

În perioada 29 aprilie – 5 mai, Parlamentul European organizează European Youth Week și adună în hemiciclul de la Bruxelles reprezentanți ai tinerei generații din întreaga Europă.

Sub deviza “Democracy and me”, evenimentul vizează aportul pe care tinerii îl pot avea în luarea deciziilor atât la nivel local, în țările de proveniență cât și la nivel European.

Oana Tache, fosta VJ-ița MTV și prezentatoare ProTV a acceptat invitația Comisiei Europene și va asista la sesiunile de comunicare și activitățile care vor avea loc la Bruxelles în perioada următoare.

“O dată la 2 ani, European Youth Week își propune să promoveze, să informeze și să celebreze acțiunile tinerilor care au ales să se implice în activitățile și campaniile Parlamentului European. Sunt onorată să mă număr printre cei în a căror voce Europa crede. Sunt primul român care primește invitația reprezentanților Parlamentului European la acest eveniment și este a doua oară când particip la sesiunile de comunicare de la Bruxelles în ultima luna, ca urmare a implicării mele în plan local în promovarea alegerilor europarlamentare dintre 23-26 mai. Abia aștept să vă aduc informații despre cum vede Europa viitorul tinerilor!”, a spus Oana.

Oana Tache s-a implicat inițial in campania „This Time I’m Voting/ De data asta votez”, campanie care se desfășoară în toate statele membre ale Uniunii Europene și a lansat, în premieră, sub sloganul «Alege! Implică-te! Votează!», primul produs digital de informare din România care consta într-o serie de materiale infotainment.

„ Am votat de fiecare dată de când am împlinit 18 ani și cred sincer în această “super putere” pe care o avem toți. Important e să vrem să ne implicăm și să fim parte din schimbare. Și mai important e să înțelegem că democrația și libertățile de care ne bucurăm acum nu trebuiesc luate ca atare, ci trebuie apărate in fiecare zi.”, a mai spus Oana Tache.