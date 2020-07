A stat la închisoare cu cinci ani mai mult decât trebuia. ”Nimeni nu mi-a spus”

În vârstă de 45 de ani, Sio Agafili trebuia să fie eliberat în decembrie 2015, datorită contopirii a două pedepse pentru furturi.

Bărbatul a fost implicat într-o încăierare în închisoare și a ajuns în fața unui judecător, care a observat că acesta trebuia eliberat cu patru ani și opt luni în urmă.

'No one told me': Samoan man serves five more years in prison than he had to.

Sio Agafili was given concurrent sentences and should have got out in 2015. But he served them consecutively until a judge spotted the mistake.https://t.co/5sxRmZRn7d