A rămas cu capul blocat într-o gură de canal, în timp ce încerca să recupereze o monedă

Incidentul s-a petrecut miercuri în oraşul taiwanez Keelung, din nordul insulei, unde bărbatul, Yang, a fost nevoit să aştepte mai multe ore, blocat cu capul în jos în gura de canal şi să suporte umezeala şi mirosurile pestilenţiale, potrivit ziarului local UND, citat de EFE.

Man stuck in drain after trying to retrieve NT$10 coin in N. Taiwan https://t.co/lEQuZQ54kP pic.twitter.com/y0eYmWftqo