A murit liderul celei mai numeroase familii din lume: A avut 39 de soții, 94 de copii, 33 de nepoți și un strănepot

Un bărbat de 76 de ani, considerat liderul celei mai numeroase familii din lume, a murit în statul Mizoram, India.

Ziona Chana practica poligamia, așa că în urma sa au rămas acum 38 de soții, 89 de copii și 36 de nepoți.

Informația a fost confirmată de ministrul provinciei, care a și transmis condoleanțe familiei, într-un mesaj publicat pe Twitter, conform BBC.

Se pare că Ziona Chana suferea de diabet și hipertensiune. Doctorii au declarat că bărbatul a început să se simtă rău, când se afla acasă, și apoi a fost transportat către spital, dar a murit pe drum.

Este foarte greu de estimat câți membri a avut exact familia lui Chana. Conform unui raport, el ar fi avut, în total, 39 de soții, 94 de copii, 33 de nepoți și un strănepot, adică 181 de oameni.

Familia trăiește împreună într-o casă cu patru etaje, conform presei locale.

Familia nu deține în mod oficial recordul, dar este o adevărată senzație, fiind invitați de două ori în celebra emisiune Ripley's Believe It or Not! și devenid o atracție pentru turiștii curioși.