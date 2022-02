A murit Gary Brooker, solistul trupei Procol Harum

Getty

Gary Brooker, solistul trupei rock din anii 1960 Procol Harum, a încetat din viaţă la vârsta de 76 de ani, a anunțat casa sa de discuri, informează Agerpres, care citează BBC.

Cântăreţul născut la Londra a condus trupa Procol Harum de-a lungul istoriei sale de 55 de ani, fiind coautor şi interpret al celei mai faimoase melodii a acesteia, "A Whiter Shade Of Pale" din 1967.

Brooker a fost numit Ofiţer de Onoare al Ordinului Imperiului Britanic (OBE) în 2003, iar "A Whiter Shade Of Pale" a fost introdusă în categoria dedicată single-urilor celebre din Rock and Roll Hall of Fame, în 2018.

Gary Brooker a murit sâmbătă, în locuinţa sa, în urma cancerului, a declarat trupa într-un comunicat.

"Lumina orice încăpere în care intra, iar bunătatea lui faţă de o familie multilingvă de fani a fost legendară", au scris membrii trupei. "S-a remarcat prin individualitatea, integritatea şi, uneori, excentricitatea sa încăpăţânată. Inteligenţa lui mordantă şi apetitul pentru ridicol l-au făcut un povestitor de nepreţuit", au adăugat ei.

Brooker a concertat în turnee alături de Eric Clapton şi Ringo Starr şi a cântat cu Sir Paul McCartney, Bill Wyman, George Harrison, Alan Parsons Project şi multe alte nume mari ale scenei muzicale.

Gary Brooker avea doar 14 ani când a pus bazele primei sale trupe, The Paramounts.

În 1966, Brooker a format Procol Harum şi a lansat cea mai cunoscută piesă a trupei anul următor, "A Whiter Shade Of Pale" devenind unul dintre cele mai de succes single-uri comerciale din toate timpurile, cu peste 10 milioane de copii vândute în întreaga lume.