Jamal Edwards, un antreprenor de succes și star pe YouTube, a murit la 31 de ani

A fost distins cu MBE (Ordinul Imperiului Britanic), în 2015, în cadrul listei de onoruri de Anul Nou pentru serviciile aduse muzicii, în special pentru platforma sa SBTV, care a contribuit la lansarea carierei mai multor artiști de succes, în special a lui Dave, Ed Sheeran și Skepta. SBTV este un serviciu care a fost creat pentru a descoperi noi artiști și are peste 1 milion de abonați, potrivit Euronews.

Mama sa, Brenda, gazda emisiunii Loose Women de la ITV din Marea Britanie, a adus un omagiu și a confirmat trista veste luni dimineață.

After the devastating death of Jamal, our thoughts are with Brenda today. She’s sent us this message: pic.twitter.com/EZWH3b5tcX