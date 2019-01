A izbucnit în plâns în noaptea de Revelion, când a văzut cum arată rochia comandată. FOTO

Twitter

Brittany Colley, în vârstă de 19 ani, a izbucnit în lacrimi cu doar câteva minute înainte de trecerea în noul an, după ce a văzut cum arată rochia pe care și-o comandase pentru petrecerea de Revelion.

"Am deschis pachetul ca să mă îmbrac. Lucrasem în acea zi, așa că nu am avut ocazia să mă uit la ea mai devreme. Când l-am deschis, materialul nu era același şi când am îmbrăcat-o, rochia era complet diferită. Am început să plâng, pentru că nu aveam nimic altceva de purtat și nu era nimic mai dezgustător decât să mă îmbrac în ceea ce ei mi-au trimis”, a spus tânăra, dezamagită.

Întâmplarea i-a distrus noaptea în care tânăra trebuia să se distreze alături de prieteni.

Totuşi, a găsit o soluţie pentru a nu petrece Revelionul plângând în casă.

“Noaptea mea a fost un eșec, pentru că nu aveam de gând să mai ies. Însă, nu am vrut să îmi distrug complet seara de Revelion, iar în cele din urmă am găsit ceva ce puteam îmbrăca”, a mai spus Brittany Colley.

Pentru că nu a mai purtat rochia, Brittany Colley a decis să o returneze şi firma să îi dea banii înapoi.

