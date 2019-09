Un bărbat a fost atacat de localnici după ce a violat o fată de 17 ani. Ce a urmat

La scurt timp, poliția a fost chemată la locul incidentului, unde au fost găsite rămășițele bărbatului de 39 de ani. Niciunul dintre atacatori nu mai era la locul crimei, sowetanlive.co.za.

Potrivit autorităților, bărbat era suspectat că a violat-o pe fata de 17 ani în timp ce aceasta culegea lemne pentru foc.

