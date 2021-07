A descoperit un bilet câștigător de un milion de dolari când făcea curățenie în casă

Un bărbat din Florida a descoperit că a câștigat la loto un milion de dolari în timp ce făcea ordine în casă.

Bărbatul a povestit că și-a petrecut weekendul făcând curățenie în casă și așa a găsit biletul câștigător la loterie.

Kenneth Morgan, în vârstă, de 54 de ani, a cumpărat biletul pe 17 aprilie, dar apoi l-a pus într-un sertar și a uitat de acesta, conform UPI.com.

"Făceam curat pe 4 iulie când am găsit biletul într-un sertar. Am verificat numerele și am descoperit că am câștigat un milion de dolari. Încă sunt șocat", a declarat bărbatul.

Magazinul de la care a cumpărat bărbatul biletul a primit un comision de 1.000 de dolari.