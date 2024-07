3 obiceiuri simple care îi ajută pe japonezi să aibă o viață mai lungă și fericită

Femeile din Okinawa trăiesc, în medie, mai mult decât cele din alte regiuni ale Globului. În plus, în această parte a Japoniei se înregistrează mai puține cazuri de cancer, boli de inimă și de demență.

Această longevitate le-a atras atenția autorilor Héctor García și Francesc Miralles, care au intervievat peste 100 din cei mai în vârstă locuitori din Okinawa și au scris în cartea "Ikigai: The Japanese Secret to a Long and Happy Life" despre principiile și tehnicile pe care centenarii niponi le respectă zilnic.

Află cele trei obiceiuri simple care contribuie la longevitatea și fericirea unora dintre cei mai în vârstă locuitori din Japonia de pe spotmedia.ro!

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: