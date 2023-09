2,2 milioane de litri de vin roșu a inundat străduțele unui orășel. A fost emisă o alertă | VIDEO

Cele două rezervoare sunt deținute de Distileria Levira și au cedat brusc duminică, potrivit dailymail.co.uk.

Vinul s-a vărsat într-o cantitate atât de mare încât oficialii locali au emis o alertă de mediu și au fost nevoiți să-l devieze pentru a împiedica contaminarea râului Certima din apropiere.

Incredible moment a river of RED WINE flows through Portuguese village São Lourenco when distillery's 2.2 million litre tanks burst.#wine #FLOW pic.twitter.com/HKCqBWTiPo