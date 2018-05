Povestea cutremurătoare a Cătălinei! La 7 ani, a fost victima unui viol, iar traumă a urmărit-o toată viaţa

Campania Stirilor ProTV "Ratacit in sine. Depresia, boala mileniului" continuă cu povestea cutremuratoare a Catalinei. Pe cand avea doar sapte ani, a fost victima unui viol, iar trauma a urmarit-o toata viata.

In plus, nu a avut parte de iubire, de prieteni si, mai tarziu, a fost nevoita sa lupte cu un cancer care i-a declansat, treptat, o depresie mai greu de tratat decat neoplasmul.

Catalina are 60 de ani si in prezent e pensionata pe caz de boala. Toata viata a fost o femeie activa. A invatat pe brânci, a făcut sport si a incercat sa-si ocupe mai tot timpul pentru a uita de depresie. Isi aminteste cu tristete si groaza ca avea doar sapte ani cand depresia a pus stapanire pe viata ei. Se intorcea de la scoala cu cheia de gat. A traversat un parc pentru a scurta drumul spre casa. Nici o clipa nu s-a gandit ca ar putea sa pateasca ceva, mai ales ca afara era lumina.

"E vorba de un viol, viol care m-a marcat si pentru faptul ca nu am gasit intelegere in familie. Copil fiind, toata lumea m-a invinuit pe mine ca nu aveam ce sa caut in parc sau sa vin acasa pe acolo si s-a intamplat, asta m-a marcat toata viata. Am fost dusa la spital, mai era putin sa-mi faca socuri electrice sa ma trezeasca la realitate", povesteste ea.

Cand au adus-o acasa, Catalina a avut parte de certuri si morala din partea parintilor. Insa dupa doar o zi in casa nu s-a mai vorbit despre viol vreodata. Strategia parintilor era sa nu ii lase Catalinei timp sa se gandeasca la ororile prin care a trecut. Asa ca era fortata sa citeasca mult, sa invete si sa faca o multime de sporturi.

Lucrurile au degenerat in momentul in care Catalina a terminat clasa a VIII-a. Tatal isi dorea ca fata sa urmeze Liceul Sadoveanu, insa ea isi dorea informatica. S-a inscris in secret la liceul de Informatica. Nici in timpul liceului nu i-a fost usor.

Fara prieteni si cu o atmosfera apasatoare acasa, Catalina se simtea din ce in ce mai trista. Ajunsese sa nu isi mai doreasca companie.

Andrew Solomon, doctor in psihologie si scriitor, autorul best seller-ului "Demonul Amiezii", in care isi descrie propria depresie, povesteste ca izolarea e primul semn de instalare al bolii.

"Nu am auzit niciodata un "Te iubesc" sau sa ma pupe sau sa ma stranga in brate", spune Catalina.

A intrat la facultate si dupa patru ani a de devenit inginer instalatii in constructii si nu e de mirare ca a ales un post departe de casa. A ajuns pe un santier mare din Brasov si isi dorea sa inceapa o noua viata acolo.

DR. ADELA CIOBANU: "Femeile isi trateaza depresia consumand alcool si iata intram intr-un cerc vicios, devin alcoolice, alcoolul amplifica depresia si la femei riscul e mult mai mare de droguri sau la alcool decat la barbati".

"Mi-au trebuit sapte ani sa renunt la alcool", spune femeia.

Atunci a fost diagnosticata cu depresie. Trista si bolnava, se hotaraste sa se intoarca la Bucuresti. S-a angajat si s-a casatorit cu un coleg de munca: un strungar. Asta i-a infuriat cumplit pe parinti, asa ca la cununie nu a venit nimeni din partea ei. S-a simtit cumplit. Si mai grav este ca odata ce si-a inceput viata sexuala a inceput sa retraiasca trauma violului de la sapte ani.

"Subconstientul meu a devenit constient si toata scena respectiva a devenit cosmarul vietii mele".

Casnicia a dura zece ani. Dupa divort s-a trezit din nou singura si s-a intors acasa la parinti. Se imbolnaveste si trece printr-o interventie chirurgicala dificila.

Specialistii sustin ca sefii nepotriviti si munca in exces sunt dealtfel factorii declansatori ai depresiei pentru jumatate dintre cei care intra in in prezent in cabinetul unui psihiatru.

Pierderea locului de munca la 52 de ani a doborat-o pe Catalina. S-a internat de mai multe ori pentru depresie si in timpul spitalizarii a descoperit ca are cancer de san. Au urmat citostatice si o interventie chirurgicala complicata in urma careia a ramas fara un san.

"Cred ca acest cancer la san a aparut datorita depresie si stresului pentru ca stresul m-a dus la depresie si depresia a cauzat. Doamne cum a fost! Mastectomie, histerectomie de toate. Le-am adunat, dar mergem inainte, nu renunt, e viata mea, nu renunt".

Catalina se compara adesea cu pasarea Phoenix pentru ca dupa toate incercarile vietii a reusit sa renasca si sa mearga mai departe. Are o multime de hobby-uri care o tin in viata. Ii place sa citeasca, face traduceri pentru filme si seriale online si confectioneaza bijuterii. Spune ca ar fi fericita daca prin povestea ei ar ajuta macar un roman aflat in depresie.