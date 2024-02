Interesul pentru cultură a crescut în rândul publicului tânăr. S-au creat și comunități dedicate literaturii

Interesul pentru cultură a crescut în rândul publicului tânăr odată cu succesul literaturii dedicată tinerilor și adolescenților.

Teatrele au început să ofere spectacole pentru publicul tânăr. De la adaptări moderne ale literaturii clasice, la teme acutale. Teatrul Excelsior încearcă să atragă tinerii cu piese despre viață lor.

Recent a avut premiera spectacolul „Pterodactili”. O comedie despre oameni certați cu propriile identități, spune regizorul Radu Iacoban. S-a jucat cu casa închisă.

Radu Iacoban, regizor: „E un clișeu, o familie disfuncțională cu părinți care nu și-au crescut foarte bine copiii, cu copii care au rămas cu niște traume, dar e o comedie. Pentru genul asta de spectacol ne dorim un public cât mai tânăr, cât mai angajat.”

Ioana Niculae, actriță și Dan Pughineanu, actor: „În primul rând e un text contemporan, cred că ăsta ar fi un motiv bun să aducă tinerii la teatru, să vadă că spectacolele, teatrul, acum e mult mai accesibil. Nu e o chestie învechită și prăfuită. În ultimul timp s-au pus niște spectacole foarte diferite ca stil, e o diversitate foarte mare în repertoriu.”

Vlad Cristache, director teatru: „Am încercat să facem producții pe texte contemporane, spectacole cu atitudine, cu personalitate, care nu privesc cu condescendență tinerii și care îi iau ca parteneri de discuție despre societatea în care trăim asta.”

Acest aer proaspăt în sectorul artei teatrale a fost adus odată cu trendul literaturii din categoria tineri adulți, care are o creștere semnificativă. Anul trecut, una dintre cele mai mari librarii online din Romania a înregistrat o creștere de 30% la acest segment.

În era rețelelor sociale, tinerii au creat comunități dedicate literaturii. Așa s-a născut și trendul „booktok”.

Alina, creatoare de conținut pe TikTok: „Mi-am făcut o pagină pentru că am văzut alte câteva pagini de genul ăsta și m-au inspirat. Am văzut că se pot crea prietenii bazate pe plăcerea pentru lectură. Am vrut neapărat să împărtășesc și eu ceea ce citesc. Cred că e foarte ușor pentru tineri să se raporteze la oameni care sunt cumva în același „age range” cu ei și care se confruntă cu aceleași probleme ca și ei. Sunt abordate foarte multe probleme, de la abuzuri, la traume.”

Printre cele mai vândute cărți pentru tineri se numără „Războiul care mi-a salvat viața”, „Povestiri de pe Calea Moșilor” și „Nu uita să-ți aduci aminte de mine”.

