Prima ediție a ”Romanian Creative Week” va avea loc în perioada 2-6 iunie 2021 la Iași

Prima ediție a Romanian Creative Week (RCW), cel mai important eveniment dedicat industriilor creative românești și primul mare eveniment cu publicul din 2021 se va organiza la Iași.

Aceasta se va desfășura în perioada 2-6 iunie 2021, va fi și locul de întâlnire a artelor.

Visual Arts se va alătura, în cadrul RCW, unei serii de festivaluri importante: cea de-a XIII-a ediție a Romanian Fashion Week, renumitul festival de modă a cărui ultimă ediție a avut loc în urmă cu un deceniu, Architecture, Moldova Film Festival, Musicalling, VegFest.

Rebels with a cause by Glo provoking New Media Alley, cel mai amplu eveniment din cadrul Visual Arts, va reuni 11 artiști consacrați, dar și tineri, care își propun să descopere, alături de public, creativitatea în artă, în epoca digitală. New Media Alley se va desfășura, în perioada 3 – 6 iunie 2021, pe Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt din Iași.

Cei 11 invitați speciali la New Media Alley sunt artiștii vizual Andrei Colzac, Daniel Mancaș, Mihai Marian Mina, Silviu Apostol, Ana Maria Busuioc, Petru Clopoțel, Florin Ghimiș, coregrafii Radu Alexandru și Alice Veliche, actrița - artist vizual Alexandra Diaconița, artistul grafician Andreea Joltvinschi.

New Media Alley, parte a amplului proiect de la Iași dedicat industriilor creative, este organizat de Romanian Creative Week, cu sprijinul Glo. Parteneri ai evenimentului sunt Palas, Rodotex, Primăria Municipiului Iași, Complexul Muzeal Național Moldova Iași, Universitatea Națională de Arte „George Enescu” Iași.

Mai multe detalii despre Rebels with a cause by Glo provoking New Media Alley pot fi găsite pe site-ul Romanian Creative Week.

De asemenea, programul complet al Romanian Creative Week poate fi consultat AICI.

Despre Romanian Creative Week

Într-o perioadă în care industriile sunt lovite puternic de pandemie, Romanian Creative Week își propune să facă un pas firesc, dar mai ales în siguranță, pentru dezvoltarea industriilor creative autohtone. Iașul se va transforma, între 2 și 6 iunie 2021, în nucleul creativității din România, găzduind nume sonore din domenii precum modă, arhitectură, muzică, film, publicitate, new media, design industrial.

RCW este organizat de Federația Patronatelor din Industriile Creative (FEPIC) – singura federație patronală reprezentativă la nivel național ce activează în sectorul Industriilor Creative din România. Înființată la Iași, în 2011, FEIPC a organizat până în prezent peste 50 de acțiuni de promovare națională și internațională a industriilor creative românești.

