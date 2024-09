Gest incredibil făcut de Angela Gheorghiu la Seul. A oprit orchestra și a transmis un mesaj uluitor. ”Dezastru complet”

Renumita soprană Angela Gheorghiu a provocat o controversă în timpul unei reprezentaţii a operei "Tosca", de Puccini, la Seul, oprind orchestra şi întrerupând bisul colegului său de scenă, spre dezamăgirea pasionaţilor de operă care aşteptaseră cu nerăbdare prestaţia sa, relatează marţi Koreatimes.co.kr.

Incidentul a avut loc duminică în timpul unei reprezentaţii la Centrul Sejong pentru Artele Spectacolului, când Gheorghiu, considerată una dintre cele mai mari cântăreţe de operă din toate timpurile, a urcat brusc pe scenă la mijlocul actului al treilea, în timp ce tenorul coreean Alfred Kim interpreta celebra arie "E lucevan le stelle", în urma aplauzelor entuziaste ale publicului şi a solicitărilor de a repeta.

Soprana română a făcut semn orchestrei să se oprească şi, deşi dirijorul Jee Joong-bae a încercat iniţial să continue, în cele din urmă a oprit muzica în faţa gesturilor insistente ale lui Gheorghiu. Soprana a spus atunci: "Scuzaţi-mă. Este un spectacol. Nu este un recital. Respectaţi-mă."

După întrerupere, opera a continuat, însă soprana în vârstă de 59 de ani nu a apărut la aplauzele finale. Când bas-baritonul Samuel Youn a escortat-o în cele din urmă pe scenă, publicul a reacţionat cu huiduieli.

Soprana a mers scurt până la jumătatea scenei, apoi s-a întors şi a plecat, lăsând publicul nedumerit.

Opera din Seul așteaptă scuze publice de la Angela Gheorghiu

Comportamentul ei a generat imediat un val de reacţii negative din partea publicului. Pasionaţii de operă care veniseră pentru mult aşteptata prestaţie a divei şi-au exprimat dezamăgirea, considerând întreruperea ca fiind lipsită de respect faţă de publicul coreean.

Unii spectatori furioşi au cerut chiar rambursări. Comentariile de pe reţelele sociale au reflectat aceste sentimente, un utilizator scriind: "Atitudinea arogantă a lui Gheorghiu a fost exasperantă", iar altul numind-o "un dezastru complet".

Reprezentaţia a fost organizată pentru a comemora 100 de ani de la moartea lui Puccini şi a avut loc de joi până duminică. Gheorghiu a interpretat rolul principal atât în spectacolul de deschidere cât şi în cel final.

Organizatorii, Opera Metropolitană din Seul şi Centrul Sejong pentru Artele Spectacolului, au dat publicităţii o declaraţie duminică seara, solicitând scuze oficiale din partea cântăreţei şi considerând incidentul ca fiind "fără precedent".

"Nu am mai auzit alte declaraţii sau explicaţii din partea ei cu privire la acest incident. Am depus oficial o plângere la compania care o reprezintă şi am solicitat oficial scuze de la Gheorghiu. În prezent, aşteptăm răspunsul ei şi vom stabili paşii următori în funcţie de răspunsul ei", a declarat un oficial de la Centrul Sejong pentru Artele Spectacolului. Centrul şi-a cerut, de asemenea, scuze publicului pentru întrerupere.

Presa coreeană: Angela Gheorghiu ”are un istoric de comportament neprofesionist pe scenă”

"Nu ne-am mai confruntat cu o astfel de situaţie până acum, aşa că ne uităm la precedente din alte ţări. Suntem în curs de cercetare a acestor cazuri pentru a avea un răspuns informat. Cu toate acestea, din cauza incidentului de ieri, am solicitat deja scuze", a adăugat oficialul.

Potrivit Koreatimes.co.kr, este o practică obişnuită ca publicul să solicite encore-uri pentru arii deosebit de îndrăgite sau de dificil de interpretat chiar şi în timpul unei reprezentaţii, cu aplauze furtunoase.

"Nu este prima dată când soprana Angela Gheorghiu se află în centrul unei controverse. Cunoscută pentru personalitatea sa puternică, ea are un istoric de comportament neprofesionist pe scenă", notează Koreatimes.co.kr.

În 2016, susţine sursa citată, ea a refuzat să continue o reprezentaţie a operei "Tosca" la Viena după ce tenorul Jonas Kaufmann a interpretat un encore în timpul spectacolului, întârziind producţia şi forţându-l pe Kaufmann să ceară scuze publicului.

