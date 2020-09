Festivalul Unfinished 2020 se va desfășura online. Tema de anul acesta, „Încrederea”

Mai sunt două zile și începe ''Unfinished'', primul festival multidisciplinar din România. Se anunță o săptămână plină de prezentări și dezbateri despre o temă adaptată vremurilor: ''Încrederea''.

Sunt 60 de invitați, printre care artiști, jurnaliști, autori și designeri din toată lumea. Din cauza restricțiilor impuse de criza sanitară, evenimentul se va desfășură online.

Aflat la cea de a cincea ediție, UNFINISHED debutează vineri 27 septembrie, într-o platformă nouă digitală, creată special pentru acest eveniment.

Cristian Movilă, fondatorul Unifinished: „Am încercat să ne prezentăm în fața comunității noastre puțin diferit, mai bine zis total diferit față de tot ce am făcut până acuma și am încercat să aducem oameni la care doar visam până acum”.

Peste 60 de invitați din 21 de țări vor lua parte la Unfinished 2020. Încrederea este tema festivalului de anul acesta, iar organizatorii au pregătit pentru comunitatea Unfinished prezentări și dezbateri inedite.

Cristian Movila, fondatorul Unfinished: „De asta credem că mai mult ca nicioadata anul acesta festivalul ne învață ce este cel mai important pentru noi fară să legăm de leadership sau business, încercăm să punem accentul pe lucruri care duc la ce este mâine, ne învață cum să ne comportăm unul cu celălalt”.

Despre încredere va vorbi la festival și artista de origine sârbă Marina Abramovic, în dialog cu Capucine Gros, directorul artistic al festivalului și Cristian Movilă, fondatorul UNFINISHED.

Marina Abramović: „Întotdeauna am crezut că încrederea vine din interior. Călătoria trebuie să înceapă cu tine , nu ...prin ceilalți . Ceilalți au altă agendă, alte responsabilități. Tu poți să critici societatea, leadershipul, cum am ajuns în punctul cu epidemia, ce facem cu planeta, poluarea , războaie, furie, sărăcie. Trebuie să înțelegem ce facem noi că ființe, care este aportul nostru în tot. Călătoria începe cu pașii noștri, nu cu pașii altora.”

Pionieră în arta experimentală, Marina Abramović a explorat de-a lungul carierei sale propriile limite fizice și mentale în reprezentații care au făcut înconjurul lumii. Cum ar fi Rest Energy, creat în 1980, în care alături de fostul partener au ținut un arc încordat a cărui săgeată îi era îndreptată spre inimă.

Sau The artist is present - prezentat la MOMA în 2010, în care oamenii puteau interacționa cu artista timp de câteva minute. Marina a stat așezată pe scaun 750 de ore și peste 1000 de oameni s-au așezat la aceeași masă cu ea, privind-o în ochi.

Tot la Unfinished 2020 îi puteți vedea altfel și pe realizatorii emisiunii Romania Te Iubesc, într-o discuție relaxată cu jurnalista New York Times Rukmini Callimachi.

Cosmin Savu, România Te Iubesc: „Încrederea noi am format-o în ani, emisiunea are 12 ani, noi am crescut. Noi am crescut și datorită credibilității noastre. Noi tot ce am făcut am făcut cu informații verificate, cu surse credibile, cu documente.”

Participarea la eveniment se face pe bază de înscriere, în limita a 3.500 de locuri. Miercuri este ultima zi de înscrieri.