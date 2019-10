"Bărbați pe Mătăsari” i-a atras și meșteșugarii: ”M-am apucat să fac fesul dacic”

După succesul festivalului "Femei pe Mătăsari", organizatorii i-au invitat pe bucureșteni la o nouă ediţie a festivalului "Bărbați pe Mătăsari". Festivalul urban a adunat laolaltă meșteșugari care şi-au prezentat pasiunile, îndeosebi pentru domni.

Mătăsari este în acest weekend una dintre cele mai colorate străzi din Bucureşti. Aici s-au strâns zeci de meşteşugari şi artişti care şi-au prezentat lucrările,în faţa publicului.

Strada Mătăsari din capitală a fost luată cu asalt de bărbaţi în acest weekend. Festivalul cu acelaşi nume vrea să scoată în evidenţă dibăcia lor, iar meşteşugarii au venit să se laude cu cele mai frumoase creaţii făcute manual."

Articolele vestimentare, bijuteriile sau chiar corpurile de iluminat, au fost doar câteva dintre lucrările expuse.

Silviu Batariuc, meşteşugar: ”M-am apucat să fac fesul dacic, sau cuşma cum se spune. Cămăşi din in sau din bumbac, deci am o cămaşă mediavala, am o cămaşă haiducească, gândită de mine, am tricou cu gluga de in, pe diferite culori."

Radu Ioan, meşteşugar: ”Sunt coarne de cerb şi căprior, căutate şi găsite, nu vânate. În total am lucrat doi ani la ele."

Vizitatorii au fost impresionaţi atât de creaţiile artiştilor cât şi de atmosfera prietenoasă de la festival.

Băiat prezent la eveniment: ,,Îmi place că în fiecare an este multă lume făină pe aici şi sunt şi multe produse hand made, foarte atractive, mi-am luat deja nişte frunzuliţe, şi o brăţară foarte interesantă."

Fată: ”Super, am participat şi la Femei pe Mătăsari şi sunt incredibile. E minunat, nu mă mai satur. E o atmosferă relaxată şi putem să fim noi, să lăsăm grigile de-o parte."

Bărbat:,,E nemaipomenit, mă simt foarte bine, nu ştiu, e ceva de vis, e de basm, e perfect. "

Festivalul ,,Bărbaţi pe Mătăsari,, se afla la cea de-a doua ediţie, iar organizatorii se bucura de numărul tot mai mare de participanţi .

Iulian Vacarean, organizator: ,,Se vrea o continuare a celebrului festival pentru bucureşti ,,Femei pe Mătăsari", şi la ediţia aceasat vorbim despre făuritori, oameni care pun mâna, să facă ceva din lut, din piele, din metal, din lemn, adică să înfrumuseţeze lumea în care trăim."

Evenimentul continuă şi duminică şi se va încheia la miezul nopţii .