Balkanik Festival – Home of World Music, între 6 și 8 septembrie la Grădina Uranus: 3 nopți de concerte și povești

Evenimentul continua sa fie un punct de intalnire pentru comunitatile din Bucuresti si pentru turistii care viziteaza capitala Romaniei special pentru acest festival. Cea de-a XI-a editie a Balkanik Festival, fueled by OSCAR Downstream, contureaza un veritabil muzeu viu in aer liber in care, vreme de trei zile si trei nopti, gradina istorica din centrul Bucurestiului gazduieste concerte live, targ artizanal, demonstratii mestesugaresti, dezbateri, DJ seturi, jam sessions, expozitii, video mapping pe turnul de apa, ateliere si activitati pentru copii, tineri si adulti.

Artistii care vor urca pe scena festivalului În acest an sunt:

Vineri, 6 septembrie: Rumeliko (Grecia-Romania) Dikanda (Polonia) Fanfare Ciocarlia (Romania)

Sâmbătă, 7 septembrie: Phuripe (ex-Ternipe, Ungaria) Kermesz A L'Est (Belgia) Shantel & Bucovina Club Soundsystem (Germania)

Duminică, 8 septembrie: Madalina Paval Orchestra (Romania) Collectif Medz Bazar (Armenia-Franta) BaBa ZuLa (Turcia)



Abonamentele si biletele pe zile pot fi achizitionate de aici: www.balkanikfestival.ro/tickets2024

Pana pe 18 august, este activa o oferta 3+1 la abonamente, astfel ca la 4 abonamente early bird adaugate in cosul de cumparaturi, platesti doar 3. Abonamentele costa 170 lei, iar biletele early bird pe zile sunt disponibile pe site, la pretul de 85 de lei.*

Despre artisti:

Fanfare Ciocarlia este o legenda a muzicii de fanfara din Romania, sarbatorind 25 de ani de activitate. Grupul de 12 muzicieni din Zece Prajini a castigat recunoastere internationala si a colaborat cu numerosi artisti de renume mondial.

Shantel & Bucovina Club Soundsystem din Germania este cunoscut pentru hitul international „Disko Partizani”, aducand un sunet cosmopolit si multicultural pe scena muzicii mondiale.

BaBa ZuLa din Turcia aduce un amestec de oriental dub si rock’n’roll psihedelic, reusind sa teleporteze ascultatorii in timp si spatiu cu sunetul lor distinctiv.

Collectif Medz Bazar din Armenia-Franta combina traditiile muzicale armene, kurde, turce, arabe si persane cu elemente pop, creand un spectacol plin de energie si diversitate culturala.

Dikanda din Polonia este un grup de „world music”, ce promoveaza autenticitatea stilului si cauta mereu noi tendinte muzicale, inspirandu-se din folclorul oriental si balcanic.

Kermesz A L'Est din Belgia imbina emotia melodiilor balcanice si klezmer cu puterea rock-ului si metal-ului, oferind un spectacol plin de viata si energie.

Madalina Paval Orchestra din Romania imbina sonoritatile traditionale romanesti cu elemente moderne, explorand si reinventand texturi muzicale clasice.

Rumeliko din Grecia-Romania combina folclor grecesc si turcesc, rebetiko urban si ritmuri balcanice, aducand o noua viata cantecelor vechi despre pasiune si bucurie.

Phuripe (ex-Ternipe) din Ungaria pastreaza muzica autentica a romilor, prezentand atat cantece traditionale cat si hiturile trupei Ternipe.

O componenta importanta a festivalului, pentru al doilea an consecutiv, o reprezinta dezbaterile, conturate la aceasta editie pe tema „Ancestralitatea si traditiile in arta prezentului: RITUALURI X NATURA X ARTA” - in contextul stresului socio-economic, al schimbarilor climatice si al tulburarilor politice, exista un risc crescut de alienare fata de propria identitate umana, culturala si corporala. Aceasta sectiune a festivalului Balkanik exploreaza cum ancestralitatea si traditiile sunt recontextualizate in arta contemporana pentru a reconecta publicul cu ritualurile si peisajele naturale.

Gradina Uranus, care gazduieste faimosul turn de apa proiectat de Anghel Saligny, va fi si in acest an locul de desfasurare al festivalului, aflat in afara timpului si a cotidianului, oferind un spatiu magic pentru concerte, targuri mestesugaresti, expozitii, bucatarii internationale si multe alte activitati.

Va asteptam la Balkanik Festival pentru a celebra diversitatea culturala si muzicala!

Balkanik Festival este un eveniment care si-a propus, inca de la prima editie, sa aduca impreuna comunitatile, sa promoveze incluziunea, intelegerea si acceptarea altor culturi, prin muzica si alte arte.

*Abonamentele early bird pentru Balkanik Festival sunt disponibile la pretul de 170 lei (3+1 la abonamente pana pe 18.08), iar biletele pe zile costa 85 lei, si pot fi achizitionate din retelele Iabilet, Entertix, Bilete.ro, Livetickets si Eventbook si de pe www.balkanikfestival.ro. Copiii cu varsta de pana la 9 ani se bucura de intrare libera la festival, insotiti de adulti.

In prim plan pe afisul editiei XI se afla fotografia lui Renée Perle, romanca nascuta la Iasi, care a ajuns la Paris in urma cu o suta de ani, unde l-a cunoscut pe celebrul fotograf Jacques-Henri Lartigue (autorul fotografiei). A devenit primul fotomodel profesionist din istoria omenirii, artistul imortalizand-o in 341 de imagini in numai doi ani! A fost laudata de marele John Galliano, iar portretele sale au ajuns sa fie licitate la casa Sothebyʼs.intre amicii ei parizieni, s-au numarat vedete ca Roland Garros, Pablo Picasso si Jean Cocteau (din „Romani si romance care au schimbat lumea”, autor Dan-Silviu Boerescu).

Balkanik Festival – Home of World Music #11 este organizat de Asociatia Culturala Metropolis, fueled by OSCAR Downstream; proiect co-finantat de Administratia Fondului Cultural National*; Balkanik Festival este proiect co-finantat de Primaria Municipiului Bucuresti prin ARCUB in cadrul Programului „Bucuresti 565. Conexiuni urbane” 2024.**; sponsorizat de BRD Groupe Société Générale , Pop Cola, cu sprijinul Uniunii Armenilor din Romania, al Centrului Cultural Armean din Bucuresti, co-finantat de Ministerul Culturii si Patrimoniului National din Polonia, cu sprijinul Institutului Francez din Romania.

Parteneri media: Radio Guerrilla, Pro TV, Carturesti, Aici a stat, Happ, Haute Culture, Infomusic, IQads, Scena9, Nine O’Clock, Observator Cultural, Revista Golan, spotmedia.ro, Traieste muzica, Utopia Balcanica, Ziarul Metropolis, Zile si Nopti, Munteanu Recomanda.

*„Proiectul nu reprezinta in mod necesar poziţia Administratiei Fondului Cultural National. AFCN nu este responsabila de continutul proiectului sau de modul in care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt in intregime responsabilitea beneficiarului finantarii.”

**„Continutul acestui material nu reprezinta in mod necesar poziţia oficiala a Primariei Municipiului Bucuresti sau ARCUB.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: