LIVE SCORE | Serbia - Elveția, în Grupa G a Cupei Mondiale. S-au marcat deja două goluri

Min. 26 - Goool, Serbia! Mitrovic egalează cu o lovitură cu capul.

Min. 20 - Goool, Elveția! Shaqiri deschide scorul.

Min. 1 - A început meciul.

Serbia: V. Milinkovic-Savic - Milenkovic, Veljkovic, Pavlovic - Zivkovic, S. Milinkovic-Savic, Lukic, Kostic - Tadic - Mitrovic, Vlahovic

Selecționer: Dragan Stojkovic

Elveția: Kobel - Widmer, Akanji, Schär, Rodríguez - Sow, Freuler, Xhaka - Shaqiri, Embolo, Vargas

Selecționer: Murat Yakin

Here are the starting XIs for #SRB & #SUI

Let's get some score predictions! ????#FIFAWorldCup | #Qatar2022