Nouă demisie în Guvernul britanic din cauza Brexitului. ”Nu mai pot susține o altă amânare”

”Am votat în mod constant în Parlament ca noi să părăsim Uniunea Europeană la 29 martie. Cred profund că ar fi trebuit să onorăm rezultatul referendumului din 2016 şi să plecăm la această dată”, a scris miercuri Chris Heaton-Harris în scrisoarea sa de demisie, publicată pe Twitter.

El a subliniat că nu poate ”pur şi simplu să susţină altă amânare”.

BREAKING: Chris Heaton-Harris becomes the second minister of the day to quit