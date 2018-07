Localitatea unde pentru al doilea an consecutiv niciun elev nu a promovat la Bac

Niciun elev nu a promovat la Bacalaureat în două licee din județul Gorj: Stoina și Turburea.

La polul opus este Colegiul Național Tudor Vladimirescu, din Târgu-Jiu, cu o rată de promovare de 97,10%. La Turburea, pentru al doilea an consecutiv, rata de promovare este zero, toți cei 15 candidați prezenți fiind respinși în acest an. Localitatea a ajuns celebră în țară și pentru că nici primarul de aici nu avea. diplomă.

