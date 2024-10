Kelemen Hunor, față în față cu Andreea Esca, la Știrile ProTV. „Dacă ajung în turul doi, am câștigat”

Până la începutul oficial al campaniei electorale, mai sunt 10 zile, însă cei înscriși în cursă, sunt prezenți deja, de multe săptămâni, pe afișe răspândite, în întreaga țară.

În cursa pentru Cotroceni a intrat și invitatul Știrilor PRO TV de marți seară, Kelemen Hunor, președintele UDMR.

Andreea Esca: Ați declarat despre candidatura dvs, ca nu sunteți un jucător la loto, care revine mereu, sperând că va avea noroc? Așadar, credeți că ați putea deveni președintele României ?

Kelemen Hunor: „E a patra oară. Depinde de votul cetățenilor. Sigur, eu plec de la următoarea premiză: toți avem aceeași șansă, apoi vom vedea. Sunt relaxat, nu am nimic de pierdut.

Vorbesc despre problemele reale ale societății sau despre ceea ce cred eu că ar trebui să vorbim cu toții, și încerc să ofer și soluții pragmatice pe termen mediu și pe termen lung, fiindcă anumite chestiuni nu pot fi rezolvate de azi pe mâine.

Andreea Esca: Cu cine credeți că ați putea ajunge în turul doi?

Kelemen Hunor: „Nu contează, dacă eu ajung în turul doi, am câștigat”.

Andreea Esca: De ce ziceți asta?

Kelemen Hunor: „Fiindcă plec de jos, de foarte jos. Dacă reușesc să ajung în turul doi, asta înseamnă că am o susținere puternică din partea cetățenilor. Dacă am intrat în turul doi, nu mai contează”.

Andreea Esca: Și dacă ați ajunge președinte, pe cine ați alege premier?

Kelemen Hunor: „Dacă nimeni n-a câștigat 50% plus un mandat în Parlamentul Românei, atunci, pe principiul democratic, aș da șansa, prima șansă, celui care are cele mai multe mandate în Parlamentul României. Nu este o obligație conform Constituției, dar eu mă consider un democrat și aș da prima șansă celui care are cele mai multe mandate. Dacă reușește, e bine. Dacă nu reușește, mergi mai departe. Bineînțeles, trebuie să fii atent la tot ce înseamnă programul de guvernare și coaliția de guvernare. Va fi o coaliție. Nimeni nu va câștiga. Cel puțin pe poza de azi a peisajului politic, nimeni nu va câștiga cu 50%”.

Până acum, la Știrile PRO TV au răspuns întrebărilor Andreei Esca președintele PNL, Nicolae Ciucă, președintele PSD, Marcel Ciolacu, președintele AUR, George Simion, președinta USR, Elena Lasconi, independentul Mircea Geoană și președintele Forței Dreptei, Ludovic Orban.

