Cristian Popescu-Piedone: Îl felicit pe Nicuşor Dan pentru că are legitimitatea bucureştenilor. Ei au ales, ei vor culege

Cristian Popescu-Piedone, candidatul PUSL la Primăria Capitalei, l-a felicitat pe Nicuşor Dan, care a câştigat un al doilea mandat, despre care a spus că "are legitimitatea bucureştenilor".

Cristian Popescu-Piedone a anunţat că în Consiliul general va susţine proiectele care să favorizeze dezvoltarea Bucureştiului.

"O seară minunată pentru unii, o seară şi mai minunată pentru alţii. Vreau să-l felicit pe primarul legitim al municipiului Bucureşti, Nicuşor Dan, pentru că are legitimitatea bucureştenilor. Ei au ales, ei vor culege. Au început a spera că se va schimba ceva aceşti bucureşteni. (...) Ce au văzut în cei patru ani sper să nu vadă şi în următorii patru, anunţându-ne, astăzi şi acum, auzindu-l pe Nicuşor Dan că va face foarte multe referendumuri. Ok! Dacă cu asta se va ocupa în următorii patru ani, felicitări bucureşteni! Noi, reprezentanţi Partidului Umanist Social-Liberal în Consiliul General, aşa cum am spus, odată cu închiderea campaniei, vom rămâne alături de cetăţenii Bucureştiului cărora le mulţumesc pentru încrederea acordată mie şi Partidul Umanist Social Liberal din România pentru votul acordat", a afirmat Cristian Popescu-Piedone după prezentarea exit-poll-ului CURS-Avangarde.

El a evidenţiat că, prin rezultatul obţinut, PUSL "a intrat pe eşicherul politic adevărat".

"Le mulţumesc şi celor care au ieşit la vot şi au votat PUSL, Toamna se numără bobocii! Astăzi Partidul Umanist Social Liberal a intrat pe eşicherul politic adevărat. Va conta şi la alegerile parlamentare şi la alegerile prezidenţiale. Se vede astăzi în sondaje şi se vede astăzi în opţiunea electoratului (...) Vom rămâne în slujba dumneavoastră", a adăugat Cristian Popescu-Piedone.

El a menţionat că s-a îmbrăcat "în port naţional, în ie românească, pentru că avem alegeri naţionale (...) unde sunt românii dezamăgiţi".

"Sper ca primarul general legitimat de dumneavoastră să nu vă dezamăgească. Noi, în Consiliul general, dacă va veni cu proiecte care să favorizeze dezvoltarea Bucureştiului, aşa cum a promis-o (...), le vom vota doar în interesul dumneavoastră. Pe noi nu ne interesează în Consiliul general şi nici în consiliile de sector votul politic (...) Noi, administratorii, suntem paratrăznetele dumneavoastră(...). Vă aştept la vot în toamnă. Astăzi, PUSL a scris istorie şi va scrie şi în toamnă. Ştiu că în ţară contăm mai mult. Până dimineaţă veţi vedea că vom avea reprezentanţi şi în Parlamentul European ", a adăugat Cristian Popescu-Piedone.

Potrivit rezultatelor exit-poll-ului realizat de CURS-Avangarde, fostul edil al Sectorului 5 Cristian Popescu-Piedone, care a candidat pentru Primăria Generală a Capitalei, a obţinut 13% din locuri, clasându-se pe locul al treilea, după Nicuşor Dan (45%) şi Gabriela Firea (23%).

